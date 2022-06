En Suède, des poubelles draguent pour la bonne cause

Selon les autorités suédoises, des poubelles diffusant des messages audio avec une voix féminine suggestive sensibilisera davantage la population à un meilleur tri des déchets.

Depuis quelques jours, deux poubelles du pont David Hall de Malmö à l'apparence tout à fait banale, surprennent les utilisateurs. «Hmmmmm... merci...», peuvent entendre ces derniers après y avoir déposé leurs déchets.

La ville du sud de la Suède s'est récemment lancée dans une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle de ses poubelles avec une voix féminine plus sensuelle et aux paroles très évocatrices.

Pionner du respect de l'environnement

Objectif affiché par la mairie, à l'origine du projet: faire parler de ce qui est vraiment sale, à savoir les détritus.

Installées depuis quelques années sur une artère affluente de la troisième ville du pays, les poubelles parlantes encourageaient déjà les riverains à garder leurs distances pendant la pandémie de Covid-19.

Comme le rappelle CNN, Malmö est depuis longtemps reconnu comme un pionnier du respect de l'environnement. Pour rappel, la ville avait lancé en 2001 un projet qui avait transformé un chantier naval pollué et désaffecté de la ville en un quartier de vie vert et durable. De plus, tous les besoins énergétiques des maisons, des magasins et des immeubles de bureaux de la région sont satisfaits par des sources renouvelables. Sans oublier les déchets alimentaires qui sont régulièrement convertis en biogaz afin de faire fonctionner les bus locaux. (ats/mndl)