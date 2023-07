Un Britannique condamné pour avoir volé 200 000 oeufs en chocolat

En plus de sa peine de prison, Joby Pool s'est vu retirer six points de son permis pour conduite sans assurance. (ats)

Ce dernier a relevé que l'opération avait demandé «une planification importante» et s'est dit «assez convaincu» que d'autres personnes étaient impliquées.

Elle a expliqué qu'il traversait une période difficile dans sa vie personnelle, l'ayant conduit à plonger dans la drogue et l'alcool, sans convaincre le juge Anthony Lowe.

Il avait plaidé coupable de vols, dégradation matérielle et conduite sans assurance, et son avocate Debra White a insisté pendant l'audience sur les «remords sincères» exprimés par le prévenu qui a accepté «la pleine responsabilité» de ses actes.

Joby Pool, 32 ans, s'était introduit le 11 février dans un entrepôt de Telford, dans le centre de l'Angleterre à 19h30 locales. A l'aide d'un tracteur volé, il était reparti avec une remorque détenant des oeufs en chocolat de la marque britannique Cadbury valant plus de 35 000 euros, dont près de 200 000 populaires «Creme eggs» en chocolat remplis de crème sucrée.

