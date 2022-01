Ces jumeaux sont nés deux années différentes

Voici la drôle et exceptionnelle histoire de la petite Aylin et du petit Alfredo.

«Quoi? Pourquoi es-tu plus âgé d'un an que ta sœur jumelle?» A l'avenir, Aylin et Alfredo devront probablement répondre à de nombreuses interrogations. En effet, ces jumeaux californiens, qui viennent de naître, ne fêteront pas seulement leur anniversaire un autre jour ou un autre mois, mais aussi une autre année...

Le premier est sorti du ventre de sa mère le 31 et la deuxième le 1ᵉʳ de l'an. En effet, Alfredo n'est que de 15 minutes plus âgé qu'Aylin. Il est né le 31 décembre 2021 à 23h45. Aylin, elle, a vu le jour alors que sonnait déjà minuit.

Selon les données de la clinique où ils ont vu le jour, ce genre de situation est très rare, il s'agit d'une probabilité de 1 sur 2 millions. «Quelle belle façon de commencer la nouvelle année», a déclaré la sage-femme au magazine américain People.

Les jumeaux naissent généralement à quelques minutes ou heures d'intervalle. Ainsi, la majorité des jumeaux ont leur anniversaire le même jour. (cst/jah)