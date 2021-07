Internet vient d'être vendu 5 millions de francs😱

International

Tim Berners-Lee a cédé le code source d'Internet 5 millions de francs



Le physicien qui a inventé le web près de Genève a vendu mercredi le programme qui a permis cette révolution des Temps modernes. Cette dernière a été cédée à un montant de 5,4 millions de dollars (5 millions de francs) sous forme de «NFT».

«www» pour World Wide Web. Un acronyme qui mène à toutes les découvertes et dont le code source a été tenu secret pendant plus de 30 ans. Mais ça, c'était avant. Mercredi 30 juillet, après une semaine de vente aux enchères en ligne, ce dernier a été cédé à plus de 5 millions de francs.

Le lot mis aux enchères sous forme de NFT, comprenait une version animée des presque 10 000 lignes de code ajoutés à une lettre de l'auteur qui se trouvait sur les terres helvètes lors de la création.

Internet est d'origine genevoise

En 1989, le Britannique Tim Berners-Lee, physicien employé du centre de calcul du CERN près de Genève, devait permettre à des scientifiques d'accéder à des données où qu'ils se trouvent dans le monde. Il baptise alors son nouveau réseau «World Wide Web».

Décidé à faire de cette toile un espace ouvert, le Britannique ne brevète pas son programme et le met gratuitement, à la disposition de tous. C'est ce qui a contribuera à sa diffusion exponentielle et planétaire, notamment à d'autres concepts qu'il inventera comme l'd'URL (adresse Internet), le HTTP (qui permet de retrouver un site) et le HTML (le langage informatique type pour créer des pages Internet).

Mercredi, à l'issue de cette enchère, Tim Berners-Lee va recevoir une partie des richesses incalculables générées. Il compte cependant reverser l'intégralité des recettes à des œuvres de charité.

(ats/mndl)