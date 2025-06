Menacé de prison, Bolsonaro veut «changer le destin du Brésil»

L'un des plus dangereux criminels a été arrêté en Equateur

Fumer du cannabis en Thaïlande va devenir plus compliqué

La guerre coûte une fortune à Israël et le pays fatigue

«Le renard kurde» et son gang attaquent les cibles de l'Iran en Europe

A gauche, le président Luiz Inacio Lula da Silva, dont la popularité est en berne, n'a toujours pas annoncé s'il briguerait ou non un nouveau mandat. (jzs/ats)

«Il va encore faire la différence et contribuer beaucoup au Brésil»

Lors de la manifestation de dimanche, Jair Bolsonaro a reçu le soutien appuyé d'un de ses plus puissants alliés, le gouverneur de São Paulo Tarcisio de Freitas, qui l'a qualifié de «plus grand meneur de l'histoire» du pays.

«Donnez-moi 50% des députés et des sénateurs et je change le destin du Brésil», a-t-il déclaré, vêtu d'une veste de survêtement bleue sur un polo jaune pâle. Mais cette fois, Bolsonaro, 70 ans, ne s'est pas présenté explicitement comme le candidat du camp conservateur à la présidentielle de 2026, contrairement à d'autres occasions, quand il se disait convaincu qu'il parviendrait à faire annuler son inéligibilité.

Plusieurs manifestations ont été organisées depuis le début des déboires judiciaires de Jair Bolsonaro. L'affluence s'est effritée au cours de ces derniers mois. Selon les calculs de chercheurs de l'université de São Paulo environ 12 400 personnes ont participé dimanche au cortège sur l'avenue Paulista, contre 45 000 en avril et 185 000 en février.

«Ceux qui m'accusent peuvent avoir beaucoup d'atouts dans leur jeu, mais moi, j'ai trois choses qu'ils n'ont pas de mon côté: Dieu, la liberté et le soutien d'une bonne partie de la population brésilienne», a-t-il scandé face à ses sympathisants vêtus de jaune et de vert sur l'emblématique avenue Paulista.

Plus de «International»

Les plus lus

Des victimes qui aiment leur bourreau: 5 cas de syndrome de Stockholm

Clark Olofsson s’est éteint cette semaine à l’âge 78 ans. Criminel suédois multi-récidiviste, figure des années 70, il laisse derrière lui un concept psychologique devenu universel. Sa mort ravive cette vieille histoire, celle d’un braquage devenu mythique, où les otages se sont mis à défendre leurs ravisseurs. L’occasion de revenir sur cinq cas complètement fous.

Août 1973. Stockholm. Une banque, six jours, et un renversement d’alliances. C’est l’histoire d’un braquage qui tourne à la séance de thérapie collective. Le 23 août 1973, un homme masqué entre dans la Sveriges Kreditbank de Stockholm. Il s’appelle Jan-Erik Olsson. Il est armé d’une mitraillette, tire sur un policier, prend quatre employés en otage et réclame qu’on lui amène… Clark Olofsson, son ancien co-détenu, alors en prison pour tentative de meurtre.