Interview

Charles III ne se déplace jamais sans ses propres toilettes

Le point commun entre une star du rock et un monarque, c'est notamment les demandes spéciales qu'ils imposent à leur entourage. Voici quelques tics, tocs et caprices de Charles III, nouveau roi du Royaume-Uni.

Son plat préféré c'est un vulgaire plat d'œufs au fromage glissé au four. Pas de caviar ou de champagne à outrance. La nuit, en cas de fringale, il se contente souvent d’un œuf dur et d’un martini sec. Il faut dire que le nouveau roi du Royaume-Uni est un gars plutôt difficile au niveau de la nourriture. Non seulement tout doit être issu de l'agriculture biologique, mais Charles III a un gros toc: la température de ses aliments.

Au fil des années, les majordomes et les valets du prince, devenu roi, se sont épanchés dans les médias au sujet de ses petits et gros caprices.

En voici quelques-uns. (Liste non exhaustive.)

Morning routine

Repassage de ses lacets à plat.

Repassage de ses pyjamas.

La baignoire est remplie pile à la moitié.

L'eau du bain doit être tiède.

Le bouchon de la baignoire toujours dans la même position une fois sa toilette terminée.

Un valet lui met du dentifrice sur sa brosse tous les matins. Un filet d'une longueur de 2,5 cm et parfaitement centré.

Petit-déjeuner

Son pain est fabriqué chaque matin à Buckingham.

Un bol + un jus de fruits frais.

Dans son jus, il doit y avoir deux prunes. Mais il n’en mange qu'une, à chaque fois.

Toujours six sortes de miel différents sur la table.

Il insiste pour que son fromage et ses biscuits soient toujours réchauffés à la même température.

A l'étranger, il exige de son personnel qu'il dispose d'un chauffe-plat prêt à être dégainé à tout moment.

En voyage, il a une breakfast-box, avec plusieurs mueslis et des fruits secs.

Et sinon...

Garde-robe portable: son personnel doit être prêt à ce qu'il change de fringue au moins sept fois par jour.

Ses majordomes doivent voyager avec les photos préférées de Charles, ses objets fétiches et parfois même... son lit.

Le roi ne se déplace jamais sans sa lunette de toilettes personnelles et son PQ préféré: Kleenex Velvet Comfort.

Tatillon sur l'hygiène, il ne touche jamais aucun objet ou presque. (On a d'ailleurs pu le voir dans la récente séquence de signature où une boîte à stylo semblait le déranger passablement.)