Mort de Prigojine: «Cet accord était pourri dès le départ»

Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, est mort ce mercredi. Il se trouvait à bord d'un jet privé qui s'est écrasé. Marcel Berni, expert militaire de l'EPFZ, met en perspective les événements.

Ce mercredi, un jet privé dans lequel se trouvait vraisemblablement Evgueni Prigojine s'est écrasé. Cette nouvelle vous a-t-elle surpris?

Marcel Berni: Non, il fallait s'attendre à l'assassinat de Prigojine après la mutinerie avortée il y a deux mois. Celui-ci avait ouvertement défié le Kremlin et le commandement militaire suprême, il s'était surestimé lui-même ainsi que ses mercenaires. Il était devenu un danger pour l'establishment resté loyal auquel Poutine accorde beaucoup d'importance.



Prigojine est mort deux mois après sa tentative de putsch stoppée par un accord signé avec Poutine. Pensait-il vraiment pouvoir échapper à une punition?

Ce marché était bancal dès le départ et, déjà à l'époque, on pouvait se demander pourquoi Prigojine l'avait accepté. Le discours de Poutine lors de la mutinerie était d'une virulence inhabituelle et aurait dû être un avertissement suffisant pour le chef de Wagner: son sort était scellé.



«Je suis toutefois un peu surpris de la manière démonstrative et publique dont le régime a riposté»

La chaîne de télévision russe Zargrad a toutefois accusé les services secrets ukrainiens d'être à l'origine du crash de l'avion. Cette affirmation vous semble-t-elle plausible?

Bien entendu, l'Ukraine profite également de l'élimination d'Evgueni Prigojine. Je considère toutefois cette affirmation comme un acte de dénégation. Il est bien plus probable que l'abattage ou le bombardement du jet privé soit un message adressé à l'élite russe, lui signifiant que personne n'est à l'abri de la puissance du pouvoir. Un tel climat de peur profite aux loyalistes. Même les généraux encensés par Prigojine sont désormais tombés en disgrâce.



Marcel Berni Marcel Berni a étudié l'histoire, les sciences politiques et l'écologie à l'Université de Berne de 2008 à 2013. Depuis 2014, il effectue des recherches et enseigne en tant qu'assistant scientifique à la Chaire d'études stratégiques de l'Académie militaire de l'EPFZ.

Faut-il en déduire que Poutine est responsable de la destruction de l'avion?

Nous savons encore peu de choses sur le crash. Mais je ne crois pas aux coïncidences. La guerre s'est retournée contre Prigojine.



Quel signal Poutine envoie-t-il avec ce tir, en supposant qu'il l'ait ordonné?

L'élimination de Prigojine s'inscrit dans le scénario russe: les traîtres et les opposants seront éliminés, tôt ou tard.



La population russe aimait Prigojine. Des émeutes pourraient-elles éclater?

Je pense plutôt que la population russe en sera d'autant plus intimidée.



Prigojine était également assez populaire parmi les blogueurs militaires russes. Comment expliquer cet engouement?

Prigojine était apprécié parce qu'il disait des choses que peu de gens osaient dire. De plus, ses troupes Wagner ont fait les progrès militaires les plus significatifs en Ukraine en hiver et au printemps.



«Le fait qu'un tel profiteur de guerre, criminel et inhumain, ait été soutenu par de si nombreux Russes doit nous faire réfléchir»

Les mercenaires de Wagner se retrouvent désormais sans chef. Comment ce groupe de 30 000 à 40 000 hommes va-t-il continuer?

Il est probable que, conformément aux calculs du Kremlin, la troupe soit encore plus divisée. Une partie sera intégrée à l'armée russe, d'autres mercenaires seront stationnés en Afrique et d'autres encore resteront en Biélorussie. La question est bien sûr de savoir si le deuxième échelon de l'armée privée se laissera faire.



A propos de l'armée ukrainienne: celle-ci peut-elle profiter des affrontements au sein des troupes russes?

L'assassinat de Prigojine, s'il est confirmé, ne devrait avoir qu'une influence marginale sur la guerre. Après la prise sanglante de Bakhmout, les mercenaires ont été progressivement retirés d'Ukraine. Cet acte illustre plutôt la duplicité du Kremlin et constitue un nouvel avertissement pour l'Ukraine.



