Evgueni Prigojine, l'homme qui a défié Poutine, est mort

Prigojine avait osé défier l'ordre établi par Poutine. Image: getty/watson

Il était entré au Kremlin comme traiteur avant de devenir le chef de la milice Wagner et l'initiateur d'une mutinerie contre l'armée russe. Chantre de la désinformation et de la propagande russe, l'oligarque Evegueni Prigojine est décédé ce mercredi. Portrait.



Evgueni Prigojine est décédé ce mercredi dans un accident d'avion. Son nom s'était glissé dans un bouquin de Giuliano da Empoli, ancien conseiller de Matteo Renzi, ex-président du Conseil italien, Le mage du Kremlin. Il était comme une ombre mouvante et insaisissable, telle une figure littéraire tout droit sortie de la plume de Dostoïevski, qui crache son poison lentement.

Le célèbre oligarque a atteint le point culminant de son parcours chaotique le 23 juin 2023: à la tête de ses mercenaires, il se rebelle contre l'Etat major russe et indirectement, son chef de toujours, Vladimir Poutine et marche sur Moscou.

L'oligarque de 61 ans était le grand chef du groupe paramilitaire Wagner, cette mystérieuse armée qu'on croyait au service du maître du Kremlin. A force d'essuyer des tirs et ramasser des corps, Prigojine a fini par se révolter. Durant des mois, il a ouvertement critiqué le Kremlin et sa stratégie sur le champ de bataille. Il n'a toutefois jamais attaqué Vladimir Poutine en personne.

Suite à sa mutinerie express, sa mort prochaine, dont les circonstances restent à déterminer, avaient été prédite par de nombreux observateurs.

«Je ne suis pas surpris» Joe Bide, le président des Etats-Unis

Le lieu du crash. Image: Anadolu

Le traiteur devenu oligarque

Prigojine n'était pas un tendre: à 18 ans, il a été condamné à douze ans de prison pour escroquerie et prostitution de mineurs. Il en fera neuf, sortant en 1990. Depuis, il s'était calé sur les codes de notre époque pour se remplir les poches.

L'homme a fait fortune grâce à son entreprise Concord catering, accusée par les Etats-Unis d'avoir financé Internet research agency (IRA) et d'avoir déstabilisé la campagne présidentielle américaine, en 2016, grâce à un puissant instrument de propagande: l'empoisonnement des réseaux sociaux.

Prigojine a pris la porte de derrière pour intégrer le cercle privilégié de Poutine, en devenant le traiteur en chef du Kremlin. Ce qui lui a valu le surnom de «cuisinier de Poutine». L'homme n'était pas badin, plutôt discret et vénéneux. Il avançait ses pions sans faire de bruit et s'est révélé un allié précieux pour Poutine.

Loin des fourneaux, son nom apparaissait avec récurrence du côté des mercenaires Wagner. Il a également été accusé de financer une armée de troll, chargée de désinformer les réseaux. Evgueni Prigojine était actif sur tous les fronts: dans le réel et le virtuel. En Syrie, en Crimée, au Donbass, en Libye et partout où la Russie lance ses invasions, son nom se murmurait avec insistance.

Ce condottiere d'un nouveau genre prônait discrétion et manipulation. En maniant la désinformation, il était devenu une forme qui se fond dans la masse, qui reste à l'écart et s'avère diabolique sans imposer sa présence.

Chef de Poutine et fantôme très influent

Evgueni Prigojine était bien présent dans les conflits qui règnent sur le continent africain, symbole d'une Russie prête à accompagner une Afrique «libre» et «souveraine». Une opération importante pour le régime poutinien, pour s'opposer à la France et imposer une armée d'hommes dopés à la propagande – on parle d'un millier de soldats déployés.

Le Mali ou le Burkina Faso font partie des axes que Poutine souhaite investir pour mettre à mal l'influence française sur le continent africain. Le putsch militaire au Burkina contre le président Rock Kaboré a même réjoui le parrain russe, relevant d'une «nouvelle ère de décolonisation». A l'époque, Prigojine avait profité d'un commentaire publié sur le réseau social russe VK par le biais de sa société, Concord, pour exprimer son avis:

«Tous ces soi-disant coups d’Etat sont dus au fait que l’Occident essaie de gouverner les Etats et de supprimer leurs priorités nationales, d’imposer des valeurs étrangères aux Africains, parfois en se moquant clairement d’eux.»

Une société de production pour enrôler

Plus étrange, Prigojine réalisait des films de propagande à travers sa société de production Aurum. En 2021, par exemple, Sous le soleil (Sunshine) est sorti dans les salles pour légitimer les agissements des opérations Wagner. Le film s'ancre dans le Donbass en 2014, où un soldat tente de protéger sa famille et d'échapper à une armée ukrainienne cruelle dans la région de Lougansk (le trailer 👇).

Le site de la maison de production assure un catalogue de films qui flaire bon le clip de promotion pour enrôler de nouveaux éléments. Une savante tactique qui matraque gratuitement une population russe: Prigojine s'était fendu d'un post sur les réseaux sociaux, au mois de mai, pour expliquer que l'ensemble de ses films seraient disponibles gratuitement pour les cinémas russes.

Tout au long de sa carrière, en cuisine comme sur les champs de bataille, Prigojine a toujours mijoté ses recettes à l'abri des regards. Une vie aux multiples rebondissements qui s'est terminée lors d'un accident d'avion ce 23 août 2023. Pile deux mois après la mutinerie du groupe Wagner.