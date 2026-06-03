L'aéroport du Koweït a été touché par des drones iraniens

L'aéroport du Koweït a été la cible de drones iraniens. Des blessés sont à déplorer selon les informations sur place.

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L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones iraniens, faisant plusieurs blessés, a annoncé mercredi l'armée koweïtienne.

L'armée a indiqué sur son compte X:

«Des drones ennemis ont ciblé aujourd'hui le terminal passagers (T1) de l'aéroport international du Koweït, dans le cadre d'une agression iranienne, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes.»

L'autorité de l'aviation civile a suspendu le trafic aérien et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a rapporté l'agence de presse officielle Kuna. (afp/svp)