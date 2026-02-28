en partie ensoleillé10°
++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

JERUSALEM - MARCH 01: Smoke trails are seen in the sky over Jerusalem as missiles launched from Iran following the Iranian Armed Forces’ announcement of a new wave of missile and drone attacks targeti ...
Un missile iranien se dirige sur Jerusalem, en guise de représailles, le dimanche 1er mars.Afp
Trois soldats américains et 43 agents de sécurité iraniens tués

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
28.02.2026, 09:3101.03.2026, 16:34
Team watson
  • Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran le samedi 28 février au matin. Les Etats-Unis ont annoncé y avoir également pris part, via des «opérations de combat majeures».
  • Dès samedi matin, l'Iran a riposté avec des tirs de missiles sur Israël et ses alliés, provoquant un embrasement dans les États arabes du Golfe.