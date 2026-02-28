En direct
Trois soldats américains et 43 agents de sécurité iraniens tués
Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
- Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran le samedi 28 février au matin. Les Etats-Unis ont annoncé y avoir également pris part, via des «opérations de combat majeures».
- Dès samedi matin, l'Iran a riposté avec des tirs de missiles sur Israël et ses alliés, provoquant un embrasement dans les États arabes du Golfe.