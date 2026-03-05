Rien suivi sur les frappes entre Israël et le Liban? Le point en vidéo

Israël affirme avoir frappé plusieurs positions du Hezbollah au Liban. Le mouvement chiite dit avoir riposté avec des drones visant des cibles israéliennes.

Le conflit au Moyen-Orient s’étend désormais au Liban. Au cinquième jour des hostilités, l’armée israélienne dit avoir mené de nombreuses frappes contre des positions du Hezbollah dans le sud du pays.

Israël affirme avoir visé des infrastructures du mouvement islamiste soutenu par l’Iran, notamment des sites de lancement de roquettes et de missiles situés au sud du fleuve Litani. Une installation de production de drones aurait également été frappée.

Plus tôt dans la journée de mercredi, l’armée israélienne avait appelé les habitants d’une partie du sud du Liban à évacuer la zone située au nord du Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélo-libanaise. Des frappes ont aussi touché plusieurs secteurs autour de Beyrouth, dont des bastions du Hezbollah et le secteur du palais présidentiel.

Une frappe a également visé un hôtel à Hazmieh, une banlieue chrétienne de la capitale proche du palais présidentiel. De son côté, le Hezbollah affirme avoir mené plusieurs attaques contre Israël, notamment avec des drones visant les industries aérospatiales israéliennes.

Mardi, l’armée israélienne a annoncé des opérations terrestres dans le sud du Liban pour créer une «zone tampon». Selon les autorités libanaises, les combats ont déjà déplacé plus de 58 000 personnes. Israël affirme qu’il poursuivra ses frappes contre le Hezbollah jusqu’à son désarmement. (jah / avec ats)