Elnaz Rekabi dément avoir retiré son voile volontairement.

Mon hijab est «tombé accidentellement»

L'athlète iranienne Elnaz Rekabi a concouru les cheveux découverts, depuis, ses amis sont sans nouvelles. Elle dément sur Instagram l'avoir fait volontairement.

C'est par un post Instagram que la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi explique que son hijab est tombé par inadvertance. Selon la BBC, sur ce post, la sportive s'excuse d'avoir «inquiété tout le monde» et dit qu'elle est en route pour l'Iran.

«En raison d'un mauvais timing, et de l'appel imprévu pour que je grimpe sur le mur, mon couvre-chef s'est détaché par inadvertance» post Instagram d'Elnaz Rekabi

Toujours selon la BBC qui cite l'agence de presse iranienne Tasnim le frère de la sportive a déclaré qu'«elle expliquerait les détails» lors d'une conférence de presse. Son frère a aussi assuré qu'elle continuerait à concourir «en portant le maillot de l'équipe nationale iranienne».

Que s'est-il passé?

Elnaz Rekabi, 33 ans, est une grimpeuse sportive iranienne. Lundi, l'athlète a fait sensation lors des championnats d'Asie à Séoul, en Corée du Sud. Elle a osé concourir sans le hijab, le foulard traditionnel que les Iraniennes doivent porter en public conformément aux lois islamiques en vigueur dans le pays.

Rumeurs et inquiétudes

Dimanche soir, selon la BBC toujours, des amis de l'athlète n'ont pas pu la contacter et se sont inquiétés de son sort. Où est-elle? La chaîne d'information BBC Persian a alors contacté l'hôtel où elle séjournait avec l'équipe nationale et celui-ci les informe que l'équipe iranienne était partie lundi matin, soit un jour plutôt que prévu. Selon BBC Persian, le téléphone et le passeport de la grimpeuse auraient été confisqués à l'issue de la compétition.

Foulard vs sport

Dans une interview publiée sur Euronews en 2016, l'athlète alors en stage en France explique qu'il faut trouver un équilibre entre les codes vestimentaires musulmans et les obligations sportives.

«Au début, il a certainement fallu un certain temps pour s'habituer aux autres athlètes. Un foulard et une tenue couvrant tout le corps sont plutôt inhabituels ici, notamment en raison des températures élevées dans la salle. Ensuite, le foulard devient un problème pour moi aussi. Le corps essaie de se débarrasser de l'excès de chaleur d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons essayé de trouver un moyen qui respecte les règles du port du voile et qui soit compatible avec les exigences sportives» Elnaz Rekabi, interviewée en 2016

(cru)