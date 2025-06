Le chef du Kremlin, habituellement très prude au sujet de sa famille, s'est exprimé sur le sujet lors d'une session de questions-réponses avec les journalistes occidentaux. Image: Keystone

Poutine fait une très rare révélation sur sa famille

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime rarement en public concernant ses proches. Mais, lors d’une session de questions-réponses, il s’est soudainement montré inhabituellement loquace.

Vladimir Poutine a révélé pour la première fois qu’il avait une petite-fille. Lors d’une rencontre avec les grandes agences de presse, organisée dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), Vladimir Poutine a déclaré:

«Lorsque j’ai évoqué que certains de mes proches apprenaient le chinois, je parlais de ma petite-fille, qui a une préceptrice originaire de Pékin et qui parle couramment chinois avec elle.»

Le fait que Poutine soit grand-père de deux petits-enfants était déjà connu, mais sans que ni leur nom, ni leur âge ne soient jamais divulgués. L’annonce que l’un de ces deux petits-enfants est une fille a donc été jugée suffisamment importante par l’agence de presse d’Etat Tass, et le journaliste télévisé Pavel Zaroubine, pour qu’ils en fassent une «breaking news».

Vladimir Poutine: le chef du Kremlin avait déjà mentionné auparavant qu'il était deux fois grand-père. Image: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Poutine se livre aux journalistes occidentaux

Le président russe évoque très peu sa vie privée en public. De son mariage qui a duré près de trente ans avec Lioudmila Otcheretnaïa, une enseignante d’allemand dont il a divorcé en 2013, sont nées deux filles, Maria, née en 1985, et Iekaterina, née en 1986 à Dresde. Des rumeurs persistantes, mais non confirmées, font état de maîtresses et d’autres enfants cachés.

Selon Poutine, l’intérêt pour le chinois progresse en Russie. La Chine est en effet le plus puissant allié de Moscou, et il est dit que les relations entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping sont particulièrement étroites. Depuis le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en 2022, Pékin n’a imposé aucune sanction à la Russie et n’a pas condamné l’invasion. Les deux pays ne cessent de souligner la profondeur de leurs liens.

Lors d'une séance de questions-réponses avec des journalistes, le chef du Kremlin Poutine a loué les connaissances en chinois de sa petite-fille. Image: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

La traditionnelle séance de questions de Poutine avec les journalistes occidentaux, organisée dès le premier jour du Forum économique, s’est tenue cette année dans le conservatoire restauré de la métropole de Saint-Pétersbourg. Ce forum constitue pour la Russie une vitrine internationale, destinée à braver l’isolement voulu par l’Occident.

Traduit de l'allemand par Joel Espi