Attaque au couteau en Autriche: une motivation islamiste confirmée

Un demandeur d’asile syrien a perpétré une attaque au couteau à Villach, dans le sud de l’Autriche, faisant un mort et cinq blessés.

Un homme allume une bougie sur le site d'une agression au couteau, le lendemain d'une attaque qui a causé la mort d'un adolescent de 14 ans et blessé cinq autres personnes, à Villach, en Autriche, le dimanche 16 février 2025. Keystone

L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche par un demandeur d'asile syrien, a une motivation «islamiste», a affirmé dimanche le ministre de l'Intérieur. Elle a tué un adolescent et blessé cinq autres personnes.

«C'est une attaque islamiste avec des liens avec l'EI» Gerhard Karner

Faisant référence au groupe Etat islamique, lors d'un point presse à Villach, la commune de Carinthie où l'attaque a eu lieu samedi. Selon lui, le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, s'était radicalisé en ligne «en peu de temps».

Ce drame a vivement secoué l'Autriche. L'extrême droite est arrivée pour la première fois en tête des élections législatives dans ce pays en septembre, mais elle a échoué cette semaine à former un gouvernement avec les conservateurs sortants, en raison de désaccords sur le droit d'asile et l'immigration notamment.

Permis de séjour valide

Le meurtrier présumé, bénéficiant d'un permis de séjour valide et sans casier judiciaire, a été arrêté juste après l'attaque qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes si un autre Syrien ne l'avait interrompu en le percutant en voiture, selon la police. Selon des témoignages recueillis par les enquêteurs, il aurait crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand).

Lors d'une perquisition dans son appartement, la police a trouvé «des preuves claires d'une pensée radicale islamiste», comme des drapeaux de l'EI accrochés au mur, a déclaré Michaela Kohlweiss, cheffe de la police de Carinthie. Elle a ajouté que la police n'avait pas trouvé d'armes ou «d'autres objets dangereux».

Karner a affirmé qu'il souhaitait organiser des «contrôles aléatoires massifs (...) ciblant des groupes particuliers, à savoir des demandeurs d'asile (...) d'origine syrienne ou afghane» pour tenter de prévenir de telles attaques, sans en préciser les modalités.

«La police doit disposer de meilleurs moyens (...) pour assurer la sécurité des gens dans ce pays»

Parmi les habitants venus déposer des bougies sur le lieu du drame, Tanja Planinschek a confié avoir «peur pour (ses) enfants». Selon elle, le pays «devrait ouvrir les yeux et voir à qui nous ouvrons nos portes, qui nous aidons, à qui nous laissons toutes sortes de libertés... Si rien n'est fait, cela deviendra encore pire.»

«Comme dans un film»

Selon la police locale, l'homme a attaqué «au hasard» samedi des passants avec un couteau. Un garçon de 14 ans est décédé tandis que cinq personnes, dont la plus âgée a 36 ans, ont été blessées. Trois d'entre elles ont été admises en soins intensifs dans un état stable. Parmi les blessés se trouvent deux adolescents de 15 ans.

«J'ai vu une personne allongée au sol et un homme qui attaquait d'autres passants, je n'ai pas réfléchi à deux fois et je l'ai percuté.» Alaaeddin Alhalabi

«Il voulait se diriger vers le centre-ville, il y avait des enfants dans la rue, je ne pouvais pas laisser cela se produire.» Cet homme de 42 ans

Coexistence

Le gouverneur de Carinthie, Peter Kaiser, l'a remercié. Il a affirmé aux journalistes que ce drame montrait «à quel point le mal, le terrorisme et le bien, l'humanisme, coexistent étroitement au sein de la même nationalité, ici en Autriche».

Selon un autre témoin, Mahir, 29 ans, «au début, (l'assaillant) se disputait avec des gens dans une rue adjacente, puis il a commencé à frapper autour de lui. Nous avons d'abord essayé de le maîtriser. Puis nous avons vu le couteau et nous nous sommes éloignés», a-t-il raconté à Krone.

«Rapatriement et expulsion»

Le dirigeant d'extrême droite Herbert Kickl, dont le Parti de la Liberté (FPÖ) a remporté les élections législatives en septembre pour la première fois de son histoire, s'est dit «consterné» par l'attaque, appelant à «une réduction rigoureuse du droit d'asile».

L'Autriche accueille une importante population de réfugiés syriens, au nombre d'environ 100'000. Après la chute de Bachar al-Assad en décembre, l'Autriche et plusieurs pays européens ont gelé les demandes d'asile en cours émanant de Syriens pour réévaluer leur situation.

De plus, l'Autriche a mis fin aux regroupements familiaux. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il préparait:

«un programme cohérent de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie»

L'Autriche n'a été jusqu'à présent touchée que par une seule attaque djihadiste, en 2020, lorsqu'un sympathisant de l'EI avait ouvert le feu dans le centre de Vienne, tuant quatre personnes.

L'attaque de Villach survient deux jours après qu'un demandeur d'asile afghan a percuté des piétons avec une voiture à Munich, dans le sud de l'Allemagne, tuant une fillette de deux ans et sa mère, et blessant 37 autres personnes. (dal/ats)