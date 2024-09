L'ours polaire a été aperçu pour la première fois à proximité d'une maison de vacances. Image: Lögreglan á Vestfjörðum

Voici ce qu'il est arrivé au premier ours polaire observé en Islande depuis 2016

Un ours polaire a été aperçu en Islande pour la première fois depuis des années, puis abattu par la police et voici pourquoi.

Plus de «International»

Pour la première fois depuis 2016, un ours polaire a été aperçu en Islande. L'animal a été vu dans l'extrême nord-ouest de l'île, à Höfðaströnd, par une habitante. La police locale est rapidement intervenue et a abattu l'animal, expliquant qu'il n'y avait pas d'autre option. Cette décision a été prise en étroite collaboration avec l'agence de l'environnement.

L'animal – une espèce protégée – serait probablement arrivé sur une banquise en provenance du Groenland, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest de l'Islande. Récemment, plusieurs icebergs avaient été repérés au large, selon la chaîne RÚV.

Le prédateur était en relativement bonne santé, a déclaré un expert. La carcasse de 150 à 200 kilos doit maintenant être examinée à Reykjavik, la capitale.

Pourquoi tuer cet ours?

Le dernier ours polaire aperçu en Islande remonte à 2016, et l'animal avait également été immédiatement abattu. Après l'arrivée de deux ours polaires en 2008, les autorités avaient, en effet, décidé que ces animaux seraient systématiquement tués, bien que l'espèce soit menacée.

L'ours polaire abattu en 2016. Image: Iceland Monitor

En effet, ils représentaient un danger pour l'homme et le bétail. Et il n'était pas question de ramener l'animal, a-t-on appris. Ces derniers proviennent très probablement d'une population stable dans l'est du Groenland et les coûts d'un rapatriement sont nettement trop élevés. En outre, la crainte que l'ours polaire ne ramène des maladies d'Islande est également à l'origine de la décision de l'abattre.

Par ailleurs, selon les experts, les ours polaires ne pourraient pas survivre à long terme en Islande. Il n'y a pas de banquise et les ressources alimentaires sont limitées. Les femelles ne pourraient ni mettre bas ni élever leurs petits sur cette île volcanique. (jah/avec agences)