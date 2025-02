Libération d'otages: Israël pose une condition au Hamas

Israël ne relâchera plus de Palestiniens tant que le Hamas ne cesse pas les «cérémonies humiliantes» pour les otages. Benjamin Netanyahu l'a affirmé dimanche.

Plus de «International»

Les mises en scène du Hamas lors de la libération d'otages ont été dénoncées à plusieurs reprises par Israël, l'ONU et la Croix-Rouge. Keystone

Le premier ministre israélien s'est exprimé dimanche dans un communiqué:

«A la lumière des violations répétées du Hamas, notamment les cérémonies humiliantes qui déshonorent nos otages, et l'utilisation cynique des otages à des fins de propagande, il a été décidé de retarder la libération des terroristes [prisonniers palestiniens, ndlr] qui était prévue [samedi], jusqu'à ce que la libération des prochains otages soit assurée sans cérémonie humiliante»

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans le territoire palestinien le 19 janvier, après quinze mois de guerre, des échanges d'otages et de prisonniers ont lieu toutes les semaines.

À chaque fois, à l'exception de la première libération d'otages, le Hamas a organisé des mises en scène à Gaza, notamment en exhibant des otages escortés par des hommes armés et encagoulés sur une scène et en les obligeant à parler dans un microphone devant une foule pour dire qu'ils étaient bien traités par leurs ravisseurs.

«Odieux et cruel»

A plusieurs reprises, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a demandé au Hamas de procéder à ces libérations «dans la dignité et la discrétion», des appels rejetés par le Hamas.

Jeudi, le Hamas a même organisé une mise en scène pour la remise des dépouilles d'otages dans des cercueils, lors d'une cérémonie qui a suscité de nombreuses critiques, notamment de l'ONU.

«Le défilé des corps tel qu'il s'est déroulé ce matin est odieux et cruel et va à l'encontre du droit international» Volker Türk, responsable des droits de l'homme à l'ONU.

Samedi, le Hamas a libéré six otages israéliens et, en échange, Israël devait libérer plus de 600 prisonniers palestiniens lors du septième échange au cours de la première phase de la trêve qui s'achève le 1er mars.

Mais peu après la libération des otages, des sources israéliennes ont déclaré que Netanyahou avait décidé de retarder la libération des prisonniers palestiniens pour des consultations sur la sécurité, à l'issue desquelles il a annoncé la décision de suspendre la libération des prisonniers palestiniens jusqu'à ce que les cérémonies de remise d'otages soient interrompues. (ats/vz)