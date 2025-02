Le Hamas reporte la libération des otages et fait bondir Israël

La deuxième phase du cessez-le-feu est censée aboutir à la libération de tous les otages et à la fin du conflit, avant d’engager la reconstruction de Gaza. Mais les négociations restent bloquées. Recevant la semaine dernière Benjamin Netanyahu à Washington, Donald Trump a proposé que les Etats-Unis prennent le contrôle de Gaza, afin de développer économiquement le territoire ravagé par la guerre. Son projet inclut le déplacement des Gazaouis vers la Jordanie ou l’Egypte, une proposition immédiatement rejetée par ces pays ainsi que par de nombreux Etats arabes et occidentaux.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé des «images choquantes», réaffirmant sa détermination à éliminer le Hamas et à rapatrier les otages encore détenus. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens et cinq ressortissants thaïlandais (hors accord) ont été libérés en échange de 765 prisonniers palestiniens.

L’un des ciels les plus étoilés au monde est en danger

Au Chili, l’Observatoire de Paranal risque de perdre l’un des ciels les plus étoilés au monde à cause d’un projet énergétique.

La nuit tombe sur le désert d'Atacama et 4 puissants télescopes commencent à scruter l'un des ciels les plus purs et les plus étoilés du monde. Pourtant, l'Observatoire de Paranal, au Chili, pourrait être menacé par la pollution lumineuse d'un mégaprojet énergétique.