Ils grimpent un sommet des Alpes et poussent la Vierge dans le vide

L’émotion est vive. Munis d’outils, des inconnus ont gravi un sommet des Dolomites en Italie avant de précipiter une statue dans le vide.

Plus de «International»

Un article de

Sur le sommet alpin de la Croda Granda, à 2849 mètres d’altitude dans les Dolomites, des inconnus ont arraché une statue de la Vierge de son socle avant de la jeter dans le vide. Selon plusieurs médias concordants, la commune de Gosaldo, située au pied de la montagne, a porté plainte. L’incident s’inscrit dans une série d’actes de vandalisme commis dans cette région alpine fréquentée par les randonneurs.

Fin septembre, les premières rumeurs sur la disparition de la «Madonnina», qui ornait le sommet depuis les années 1980, commencent à circuler dans la région. Les alpinistes Gabriele Masoch et Daniel Rech, originaires de Gerondo, ont finalement confirmé les faits en gravissant la Croda Granda: la statue avait été descellée puis précipitée dans un couloir rocheux presque inaccessible.

A 2849 mètres d'altitudes, les stèles du souvenir et la statue de la Vierge ont disparu. Image: montage watson

Selon un communiqué de l’administration communale cité par la radio Più, une inspection sur place a établi sans aucun doute que la statue de la Vierge avait été retirée délibérément. Des outils spécialisés auraient été utilisés. Deux plaques commémoratives dédiées à des alpinistes morts en montagne ont également été enlevées. Le livre du sommet a lui aussi disparu sans laisser de trace.

La commune condamne fermement les faits:

«Celui qui monte à haute altitude armé d’outils pour détruire et effacer les symboles de notre montagne n’est pas un randonneur.»

L’incident constitue, selon les autorités, une blessure pour la mémoire de la communauté et des familles des personnes décédées auxquelles les plaques rendaient hommage.

La commune espère trouver des témoins

L’ascension du sommet est techniquement exigeante. Les randonneurs doivent franchir plus de 1300 mètres de dénivelé. Les auteurs étaient vraisemblablement équipés de grands sacs à dos, ce qui a sans doute rendu l’ascension encore plus difficile. La commune espère désormais recueillir des informations auprès de la population. Les témoins qui auraient aperçu des personnes munies d’un équipement inhabituel sont invités à contacter immédiatement les autorités compétentes.

La commune prévoit par ailleurs de récupérer la statue. Celle-ci se trouve dans un endroit dangereux, au pied d’un couloir rocheux, ce qui représente un défi pour les secours en montagne ainsi que pour les bénévoles participant à l’opération.

Mais ce n’est pas la première fois que la commune de Gosaldo est confrontée à des actes de vandalisme. Après plusieurs épisodes de dégradations volontaires, de dépôts de déchets et de vols dans un bivouac, les responsables ont été contraints de fermer temporairement le refuge situé à 1718 mètres d’altitude, rapporte le portail Südtirol News. En octobre de l’année dernière, des inconnus avaient volé les affaires d’un groupe de touristes gallois. Du matériel appartenant au groupe de randonneurs, notamment des réchauds de camping, des tentes, des sacs de couchage et des matelas de sol, avait été dérobé. (trad. hun)