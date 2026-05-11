Ce soldat israélien condamné après cette photo, ainsi que le soldat qui l'a prise. Image: L'Orient le jour/capture d'écran

Il fait fumer une statue de la Vierge et finit en prison

Deux soldats israéliens vont être emprisonnés quelques semaines après la diffusion d’une photo montrant l’un d’eux faisant fumer une statue de la Vierge Marie dans le sud du Liban, a annoncé l’armée lundi.

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Le soldat israélien qui avait fait fumer une statue de la Vierge Marie dans le sud du Liban, et un autre qui l'avait pris en photo, vont passer quelques semaines en prison, a annoncé lundi l'armée israélienne. La photo avait été partagée sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

La publication en ligne d'une photographie montrait ce soldat en treillis, cigarette aux lèvres, enlacer une sculpture blanche de la Vierge en plaçant une cigarette devant sa bouche comme pour la faire fumer.

«Au terme de l'enquête, le soldat qui a commis l'acte a été condamné à 21 jours dans une prison militaire et celui qui a filmé l'incident à 14 jours», a écrit l'armée dans un communiqué.

«S'écarte totalement des valeurs»

Dans un autre message sur X, une porte-parole de l'armée l'a de nouveau condamné, répétant comme la semaine dernière que «le comportement du soldat s'écarte totalement des valeurs» que l'armée attend de ses troupes.

Le 21 avril, l'armée israélienne avait annoncé une peine d'un mois de prison à l'encontre d'un autre de ses soldats ayant vandalisé une statue de Jésus à Debel, village maronite près de la frontière avec Israël dans le sud du Liban, et de celui l'ayant pris en photo.

La publication sur les réseaux sociaux du cliché montrant le soldat frappant à l'aide d'une masse la tête d'une statue de Jésus crucifié, tombée de sa croix, avait également suscité de nombreuses condamnations. (sda/ats)