Ce touriste n'aurait jamais dû abimer le Colisée

Les policiers italiens ont identifié le touriste qui aurait rayé un mur du célèbre Colisée de Rome. Il vient d'Angleterre, ont annoncé les carabiniers jeudi en fin d'après-midi.

Le jeune homme aurait gravé à l'aide d'une clé son nom et celui de sa petite amie sur les murs de l'emblématique monument, au cœur de la capitale italienne. Il a été pris en flagrant délit par un autre visiteur du Colisée. Ce dernier l'a filmé et la vidéo est devenue virale sur les médias sociaux en début de semaine.

L'affaire a suscité une profonde indignation en Italie. Après que l'administration du parc du Colisée ait porté plainte, le touriste anglais a pu être identifié grâce à des comparaisons de photos et de vidéos, ont annoncé les policiers.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, qui avait auparavant condamné le gribouillage, a remercié les forces de l'ordre.

«C'est un acte qui a offensé tous ceux qui, dans le monde, apprécient la valeur de l'archéologie, des monuments et de l'histoire» Gennaro Sangiuliano cité dans un communiqué

L'homme pourrait maintenant être condamné à une lourde amende. S'il est reconnue coupable, il encourt une amende de 15 000 euros.

Il y a quelques années, un touriste russe qui avait rayé un mur du Colisée avait dû payer une amende de 20 000 euros.

Quatre plaintes

Depuis le début de l'année, on dénombre quatre plaintes - dont celle visant le touriste britannique - déposées contre des individus ayant commis des dégradations sur l'emblème de la ville éternelle.

Le mythique amphithéâtre romain, vieux d'environ 2000 ans, est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Italie et est considéré comme le symbole de la ville éternelle. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, il est considéré comme le plus grand amphithéâtre du monde. Dans la Rome antique, il accueillait des courses de gladiateurs ainsi que des combats parfois cruels et brutaux. Le Colisée attire chaque année des millions de visiteurs. (aeg)

