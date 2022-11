Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette stratégie de la bouche cousue aura permis de braquer toute la lumière sur le pouvoir qu'il exerce encore sur le peuple brésilien et l'attention que l'Occident porte à des élections que beaucoup considère comme une ouverture vers la démocratie. Lula, malgré tout, aura fort à faire.

C'est tout. Une déclaration de quatre petites minutes, dans laquelle il dit respecter la Constitution, mais ne reconnaît pas verbalement sa défaite et ne remercie pas son adversaire Lula. Mais la transition est (enfin) en marche.

«Nous restons plus fort que jamais»

«Mais les méthodes de contestation ne peuvent pas être celles de la gauche. Notre représentation au congrès montre la force de nos valeurs, dieu patrie et liberté»

Rumeurs et silence inquiétant: où diable est passé Jair Bolsonaro?

Cela faisait tout de même 48h que le président n'avait pas donné signe de vie. En deux jours, les pro-Bolsonaro ont eu le temps de mettre le pays à feu et à sang, dans des manifestations violentes, paralysant jusqu'à l'aéroport de la capitale.

Après 48h d'un silence qui a «inquiété» jusqu'à Lula et mis le pays a feu et à sang, le président Bolsonaro a pris la parole mardi soir. Reconnaît-il sa défaite? En tout cas, il n'a parlé pendant à peine... quatre minutes. Voici ses déclarations.

