Le Japon connaît un printemps exceptionnellement chaud

Au niveau mondial, avec un nouveau record de température en mars, les douze derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète (+1,58°C de plus qu'à l'ère préindustrielle au 19e siècle), selon l'observatoire européen Copernicus. (sda/ats/afp)

Des pics de chaleur précoces sont de moins en moins rares dans le monde. La Suède a par exemple connu début avril son début d'été le plus précoce jamais enregistré, avec des températures de plus de 10°C pendant cinq jours consécutifs dans trois villes du sud. Dimanche, Météosuisse a annoncé que plusieurs records de chaleur pour un mois d'avril avaient été battus en Suisse, avec notamment 28,3 degrés à Genève.

Située dans la région la plus froide du Japon, Sapporo a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1972 et organise chaque février un festival de la neige très populaire, avec des sculptures de glace géantes.

Attaque de l'Iran contre Israël: Biden face à un dilemme crucial

L'attaque directe de l'Iran contre Israël pourrait non seulement plonger toute la région dans la guerre, mais aussi entraîner des bouleversements mondiaux. Joe Biden est confronté à l'une des décisions les plus difficiles de sa présidence.

La seule bonne nouvelle de ce samedi était qu'Israël, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les autres alliés semblaient avoir été bien informés. Quelques jours auparavant, les avertissements des Américains concernant une frappe de l'Iran contre Israël se faisaient déjà plus concrets. Et quelques heures avant que ne parviennent à Washington les premières informations sur les centaines d'attaques de drones et de missiles iraniens, la Maison Blanche annonçait que le président américain interromprait prématurément ses vacances de week-end à Rehoboth Beach, dans l'Etat du Delaware tout proche.