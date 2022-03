Voici la raison absurde pour laquelle la queue de cheval est interdite au Japon

Cet ensemble de règles, le «buraku kosoku», remonte aux années 1870, lorsque le gouvernement japonais a établi sa première réglementation systématique de l'éducation. Dans les années 1970 et 1980, les règles sont devenues de plus en plus restrictives, afin de réduire les brimades et la violence dans les écoles. Ce qui est interdit diffère un peu d'une école à l'autre et d'une génération à l'autre. Dans tous les cas, le but recherché est le même: personne ne doit se distinguer.