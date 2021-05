International

jeunesse

Acheter des cartes pokémon peut s'avérer dangereux



Image: Shutterstock

Pourquoi acheter des cartes pokémon peut s'avérer dangereux

Une grande chaîne de supermarchés américains vient d'arrêter de vendre des cartes Pokémon, en raison de problèmes de sécurité. Explications.

Les Pokémons sont toujours à la mode et c'est pas la chanteuse Katy Perry qui dirait le contraire, avec son dernier clip qui met en avant Pikachu et ses acolytes. Aux Etats-Unis, le jeu de cartes à explosé en popularité ces derniers mois, au point que des chaînes de supermarchés ont du arrêté d'en vendre en magasin, par souci de sécurité.

La raison?

L'offre et surtout la demande, rendant fous certains acheteurs, prêts à tout pour dénicher des cartes qui peuvent valoir plusieurs milliers de dollars. La situation la plus dangereuse est venue de l'état du Wisconsin, ou 4 personnes ont été arrêtées devant un magasin Target, dont un homme armé et prêt à dégainer pour le fameux jeu.

Pas beaucoup mieux au Japon

Par ailleurs, un Japonais aurait été arrêté après avoir descendu une corde suspendue au sommet d’un immeuble de six étages, puis pénétré par effraction dans un magasin de cartes à collectionner. Montant du butin volé? 9000 dollars (9000 francs) de cartes Pokémon.

(jch)

La cérémonie des Brit Awards 1 / 9 La cérémonie des Brit Awards source: sda / ian west Le maire de New York offre des frites aux vaccinés Plus d'articles «Actu» Harry règle ses comptes avec son père Link zum Artikel On a enfin une date pour le nouvel épisode de «Friends»! Link zum Artikel Voici pourquoi les Allemands se ruent sur l'Astrazeneca Link zum Artikel L'Afrique du sud veut attaquer des réseaux sociaux en justice Link zum Artikel