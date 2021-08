Une Barbie «AstraZeneca» a été conçue pour inspirer les petites filles

Le Covid explose à nouveau en Espagne, surtout chez les jeunes

Un rebond qui force les autorités à envisager un durcissement des mesures au moment où la vaccination s'accélère.

La situation sanitaire en Espagne s'est nettement détériorée ces derniers jours, avec une explosion du nombre de contaminations au Covid-19.

L'épidémiologiste en chef du ministère de la Santé espagnol, Fernando Simon, a expliqué que «cette donnée était très variable entre les différentes tranches d'âge» et que «parmi les plus jeunes, nous avons un taux d'incidence proche de 600». Ce sont donc les jeunes qui sont les plus touchés.

Le grand quotidien Espagnol El Paìs ne craint pas de parler de …