Joe Biden, agacé, traite un journaliste de «fils de p***»

Le président américain Joe Biden a insulté lundi un journaliste, dans le brouhaha d'une fin de table ronde à la Maison-Blanche. Image: sda

Décidément, la tension est à son comble à Washington, surtout à la Maison-Blanche. Même le président des Etats-Unis semble avoir craqué!

Le président américain Joe Biden a insulté, lundi, un journaliste, dans le brouhaha d'une fin de table ronde à la Maison-Blanche. Il était interrogé par un journaliste de Fox News sur la possibilité que l'inflation constitue un handicap politique.

Voilà la scène et l'insulte: Vidéo: YouTube/Guardian News

Le dirigeant démocrate, s'exprimant dans sa barbe, mais sans quitter la table, a commencé par répondre ironiquement: «C'est un grand atout. Plus d'inflation». Et de lâcher, pensant peut-être avoir son micro éteint: «Espèce d'idiot de fils de p***» (en anglais, un peu plus poétique : «what a stupid son of a b***tch»).

Comme le rapporte The Guardian, le clip de la remarque de Biden est rapidement devenu viral sur les médias sociaux, certains soulignant que le président avait, quelques jours auparavant, marmonné «Quelle question stupide» en réponse à la question d'un autre journaliste de Fox News sur la Russie.

L'échange de lundi tranche radicalement avec la bonhomie coutumière de ce président, qui a promis de réconcilier l'Amérique et se garde d'ordinaire des excès de langage de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump. Joe Biden a immédiatement été assailli de critiques émanant du camp républicain.

Connu pour le ton incisif de ses questions, le journaliste visé par l'injure présidentielle, Peter Doocy, a pris la situation avec humour:

«Personne n'a encore vérifié la véracité de ses propos»

Dans la soirée, le journaliste a indiqué sur Fox News que le président l'avait appelé une heure environ après l'incident. «Il m'a dit : Il n'y a rien de personnel, l'ami». La semaine dernière, après une très longue conférence de presse, Joe Biden avait déjà fait part de son agacement en murmurant «quelle question idiote», à une interrogation lancée par une autre journaliste de Fox News.