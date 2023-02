Biden veut plus de fermeté envers les demandeurs d'asile

Les mesures proposées ont été vivement critiquées par des défenseurs des droits des migrants. Elles fermeront «la porte à d'innombrables réfugiés cherchant sécurité et protection aux Etats-Unis», a dit Abby Maxman, présidente d'Oxfam America. (ats/jch)

«Cette politique est illégale, immorale et aura un impact terrifiant sur les enfants, les femmes et les hommes cherchant la sécurité»

Selon des responsables, les nouvelles règles seront temporaires et arriveraient à expiration au bout de 24 mois. Mais ils n'ont pas dit par quoi elles seraient remplacées.

Politique «illégale» et «immorale»

La fin de la mesure liée à la pandémie, baptisée «Title 42» et permettant l'expulsion sans délai de migrants ne disposant pas d'un visa, même les demandeurs d'asile potentiels, est prévue le 11 mai.

Elles appliqueraient un système déjà en place pour les migrants venus d'Ukraine, du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et d'Haïti.

Les règles obligeraient les migrants voulant venir aux Etats-Unis à demander l'asile en ligne, par le biais de l'application officielle CBP One, et à demander un rendez-vous pour voir des responsables américains, ou bien à demander l'asile d'abord dans un pays qu'ils traversent pour arriver à la frontière américaine.

Le gouvernement américain a proposé mardi que de nouvelles restrictions soient appliquées aux demandeurs d'asile pour empêcher un afflux de migrants à sa frontière sud, une fois levées des mesures liées au Covid-19. Les demandes d'asile devraient être faites à l'avance en ligne et non une fois aux Etats-Unis.

Des migrants contraints de passer leurs jours et leurs nuits dans les rues d'El Paso, au Texas.

