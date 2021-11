Biden invite 110 pays à son sommet pour la démocratie

La Turquie, alliée de Washington au sein de l'Otan mais dont le président Recep Tayyip Erdogan a par le passé été qualifié d'«autocrate» par Joe Biden, ne figure pas non plus parmi les pays participants.

Le «sommet pour la démocratie», promesse de campagne dont la première version aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre avant une rencontre en personne un an plus tard, est l'une des pièces maîtresses de cette priorité.

Kevin Spacey condamné à payer 31 millions de dollars

L'acteur américain a été condamné à payer 31 millions de dollars à la société qui a produit «House of Cards». Il y jouait le personnage principal avant d'être renvoyé suite à des accusations de harcèlement sexuel.

MRC, la société de production à l'origine de la série à succès «House of Cards» sur les intrigues politiques à Washington, demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées à la sortie de Kevin Spacey de cette série à cause d'accusations de harcèlement et d'abus sexuels à son encontre en 2017.