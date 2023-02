La maison de Biden a été fouillée à la recherche de documents secrets

Joe Biden Image: sda

La maison de Biden fouillée par les autorités à la recherche de documents secrets

Le département de la Justice fait une descente au domicile du président américain dans le Delaware. Ceci dans le cadre de l'enquête sur des documents secrets. Les avocats de Biden ont confirmé les informations des médias mercredi.

«Aujourd'hui, avec le plein soutien et la coopération du président, le DOJ (réd: département de la Justice) procède à une perquisition planifiée de son domicile à Rehoboth, Delaware», a déclaré Bob Bauer, avocat personnel de Joe Biden. «La recherche d'aujourd'hui est une étape supplémentaire dans un processus minutieux et opportun du MJ que nous continuerons à soutenir et à faciliter pleinement. Nous aurons plus d'informations à la fin de la recherche d'aujourd'hui.»

Le mois dernier, Biden a autorisé des agents à effectuer une perquisition sans précédent de son domicile à Wilmington, Delaware, l'un des deux endroits où des documents secrets avaient été trouvés auparavant. Il a également consenti en novembre à ce que le FBI fouille un ancien bureau qu'il utilisait à Washington DC, où les documents ont été découverts pour la première fois.

Au total, entre 25 et 30 documents classifiés datant de l'époque où Biden était sénateur et vice-président ont été trouvés par le FBI et les assistants de Biden dans les propriétés de Wilmington et de Washington DC. Les avocats de Biden ont également fouillé la maison de Rehoboth Beach, où il passe souvent des vacances ou des week-ends, mais n'ont trouvé aucun document. (jah)