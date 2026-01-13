La Suisse atteint un nouveau sommet au classement des passeports les plus puissants au monde. Image: Keystone / Unsplash, montage watson

Passeport suisse: un visa est désormais nécessaire pour ces trois pays

La Suisse se place sur la troisième marche du podium des passeports les plus puissants du classement établi par Henley & Partners. Chose étonnante, le pays s'est hissé de deux places, malgré la perte d'une destination sans visa.

Toujours classé parmi les plus puissants au monde, le passeport suisse permet à ses détenteurs la libre circulation dans 186 pays en 2026, contre 187 en juillet de l'année dernière. Ce léger recul n'a toutefois pas empêché la Suisse de cueillir la troisième place du classement (contre la cinquième précédemment), ex æquo avec la Suède, l'Espagne, le Luxembourg et le Danemark.

Par rapport à l'année dernière, il n'est plus nécessaire pour les Suisses de disposer d'un visa d'entrée pour se rendre en Sierra Leone et au Vietnam. Parallèlement, l'Irak, le Myanmar et la Somalie en requièrent désormais un.

Une ascension historique pour la Suisse

S'appuyant sur les informations de l’Association internationale du transport aérien (IATA), l'indice octroyé à chaque passeport est mis à jour deux fois par année. La Suisse est ainsi en troisième position, une première depuis l'existence du classement, après avoir été cinquième en 2024 et 2025 et septième en 2023.

Le précédent meilleur score du pays remontait à 2006, année durant laquelle la Suisse occupait la quatrième position du classement.

Comme en 2025, c'est Singapour qui domine la liste avec 192 destinations (-1 par rapport à juillet), suivi par le Japon et la Corée du Sud au second rang, tous deux avec 188 destinations (-2).

Après sa chute de la 4e position à la 6e en 2025, le Royaume-Uni perd encore une place, et arrive 7e, passant de 186 destinations à 182. Les Etats-Unis sont quant à eux restés stables à la 10e position, malgré une perte de trois destinations, passant de 182 à 179.

Les pays qui requièrent un visa en 2026

Voici les destinations pour lesquelles un visa d'entrée est requis avec le passeport suisse, selon les données du classement 2026 du cabinet Henry & Partners:

L'Afghanistan

L'Algérie

L'Azerbaïdjan (e-visa disponible)

Le Bénin (e-visa disponible)

Le Bhoutan (e-visa disponible)

Le Burkina Faso (e-visa disponible)

Le Cameroun (e-visa disponible)

La République centrafricaine

Le Tchad

La République démocratique du Congo (e-visa disponible)

La République du Congo

La Côte d'Ivoire (e-visa disponible)

Cuba (e-visa disponible)

La Guinée équatoriale (e-visa disponible)

L'Erythrée

Le Gabon (e-visa disponible)

Le Ghana

La Guinée (e-visa disponible)

L'Inde (e-visa disponible)

L'Irak (e-visa disponible)

Le Libéria (e-visa disponible)

La Libye

Le Mali

La Mauritanie (e-visa disponible)

Le Myanmar (e-visa disponible)

Nauru

Le Niger

Le Nigeria (e-visa disponible)

La Corée du Nord

Le Pakistan (e-visa disponible)

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (e-visa disponible)

La Russie (e-visa disponible)

La Somalie (e-visa disponible)

Le Soudan du Sud (e-visa disponible)

Le Soudan

La Syrie (e-visa disponible)

Le Togo (e-visa disponible)

Le Turkménistan

L'Ouganda (e-visa disponible)

Le Yémen

