Crans-Montana

Constellation: attention à cette fausse vidéo de Jessica Moretti

Cette vidéo ne montre pas Jessica Moretti fuyant avec la caisse

Une séquence censée montrer la gérante du Constellation fuir avec la caisse après la tragédie de Crans-Montana a été largement relayée ces derniers jours. Mais ces images n'ont en réalité aucun lien avec l'incendie.
13.01.2026, 16:0013.01.2026, 16:34

«Quelle honte!», «C'est criminel», «Une dinguerie!»: de nombreux d'internautes se sont indignés en apprenant que Jessica Moretti, patronne du bar Le Constellation, aurait fui avec la caisse après l'incendie du Nouvel An.

Diffusée par les médias italiens et reprise un peu partout dans le monde, y compris en Suisse, la rumeur s'appuyait sur des témoignages mais surtout des images de vidéosurveillance montrant la prétendue scène. On y voyait une femme encapuchonnée traverser un parking, besace à l'épaule.

GIF animéJouer au GIF
Image: DR

Dans les médias, peu de publications étaient toutefois accompagnées de la vidéo. Et il s'avère désormais que cette dernière n'avait en réalité aucun lien avec la scène.

Une «constellation de comptes»

Selon l'AFP , la séquence provient en effet d'une banque d'images. L'agence explique qu'en France, un compte TikTok très suivi était en particulier à l'origine de la diffusion de la vidéo. Le propriétaire de celui-ci disposerait d'une «constellation de comptes» similaires couvrant l'actualité.

Après avoir tenté, sans succès, de vérifier l'authenticité de la vidéo par ses propres moyens, l'AFP a donc pris contact avec le gestionnaire desdits comptes. Et celui-ci a admis que la séquence en question n'était «pas la véritable vidéo de caméra de surveillance de Crans-Montana», mais qu'elle provenait d’un site «d’images et vidéos libres de droit, utilisée uniquement à des fins d’illustration».

Qui est Jessica Moretti, la patronne du Constellation?

Une recherche par mots-clés a ensuite permis à l'agence de retrouver la vidéo sur différente plateformes. Elle y est référencée dans une série d'images dédiées «aux anonymes suivis par vidéosurveillance, pour une exploitation commerciale».

L'AFP précise qu'elle n'est pas pour autant en mesure d'infirmer ou de confirmer l'information selon laquelle Jessica Moretti aurait fui avec la caisse. L'agence peut seulement affirmer que la vidéo mentionnée est une fausse. (jzs)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
4
