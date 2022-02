Vidéo: watson

Le journaliste aux 6 langues veut en apprendre une nouvelle. Laquelle?

Le journaliste Philip Crowther a fait le tour de la Toile avec un montage vidéo dans lequel on le voit raconter la guerre en Ukraine pour plusieurs médias de plusieurs pays et en six langues. Ce Tintin polyglotte se dit touché par le happy buzz et se lance, désormais, un autre défi: apprendre... l'arabe.

C'est le montage vidéo qui a fait trois fois le tour du monde il y a quelques jours: le journaliste polyglotte Philip Crowther est correspondant international affilié à l'agence Associated Press. Basé à Kiev pour suivre l'évolution de la guerre en Ukraine, il s'adresse à plusieurs médias et dans six langues différentes: anglais, luxembourgeois, espagnol, portugais, allemand et français.

Interrogé par Le Parisien, il revient d'abord sur l'engouement:

Alors, ce buzz? «C'est fou. On perd un peu le contrôle. J'en suis conscient à cause du nombre de messages que je reçois»

Mais... ça fait peur? «La plupart du temps, quand on devient viral, c'est négatif. On a tous un peu peur de devenir viral. Là, j'ai la chance que ce soit pour une bonne raison. Je ne vais pas me plaindre»

Une impression d'avoir six boulots? «Il y a du monde qui a dit que je devais être payé six fois!»

Ensuite, le journaliste a démystifié son talent en revenant sur les origines des langues qu'il maîtrise aujourd'hui. En résumé: «Je crois que mon anglais, mon allemand, mon français, mon luxembourgeois, mon espagnol sont courants. Mon portugais... presque».

Dans l'ordre:

L'anglais

Sa langue paternelle.

L'allemand

Sa langue maternelle.

Le luxembourgeois

«Le luxembourgeois a été la 3e langue. Celle que j'ai apprise avec mes amis, dans la rue.»

Le français

«Le français, on l'apprend très tôt dans les écoles primaires luxembourgeoises.»

L'espagnol

«Ensuite, j'ai décidé d'étudier l'espagnol au lycée.»

Le portugais

Pour le portugais, je l'ai apprivoisé à l'université. Je l'ai rajouté une fois que mon espagnol était plus ou moins... je veux pas dire parfait, mais presque!

«Il y a parfois du portuñol. C'est en fait du portugais dans lequel on adapte du vocabulaire espagnol et on se fait comprendre»

Nouveau défi?

Le journaliste luxembourgeois ne va pas se contenter de surfer «passivement» sur la vague du succès. Il a annoncé au Parisien qu'il avait déjà une nouvelle grammaire balbutiante sur le bout de la langue... Et c'est... l'arabe.

Un futur nouveau buzz en perspective?