Sarah Ferguson est dans la tourmente à cause d'Andrew

Sarah, ancienne duchesse d&#039;York, se fait éclabousser par les scandales de son ex-mari Andrew.
Sarah, ancienne duchesse d'York, se fait éclabousser par les scandales de son ex-mari Andrew.Image: ADRIAN DENNIS / AFP

L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher

La famille royale britannique n'en a pas encore terminé avec le scandale qui l'entache. Dans le sillage de la destitution du prince Andrew pour ses liens avec le criminel Jeffrey Epstein, son ex-épouse, Sarah Ferguson, se fait à son tour éclabousser par l'affaire.
03.11.2025, 11:5803.11.2025, 11:58
Marie HEUCLIN, Londres / AFP

L'ex-épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, restée proche du frère du roi Charles III malgré leur divorce, se retrouve, elle aussi, privée de titre et de résidence dans le sillage de la déchéance de l'ex-prince pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

L'ancienne duchesse d'York, affectueusement surnommée «Fergie» par les Britanniques, s'était réinventée depuis son divorce d'avec Andrew en 1996, écrivant des livres, ou animant des émissions de télévision. Elle s'était également récemment rapprochée du premier cercle de la famille royale des Windsor.

Des conséquences par ricochet

Mais la décision du roi Charles III, annoncée jeudi soir, de retirer ses titres à Andrew (accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme mineure alors qu'elle était sous la coupe du financier américain Jeffrey Epstein), et de le contraindre à quitter sa résidence royale de 30 pièces qu'il occupe près du château de Windsor, n'est pas sans conséquence pour Sarah Ferguson, 66 ans.

Kate aurait joué un rôle décisif dans l'éviction du prince Andrew

Le couple cohabitait toujours au Royal Lodge et s'affichait régulièrement ensemble lors d'évènements mondains. En 2013, alors que ses liens avec Jeffrey Epstein font déjà des remous, Sarah Ferguson disait encore qu'Andrew serait «toujours (son) prince charmant».

Sarah Ferguson, l&#039;ex-épouse d&#039;Andrew, ici sur une photo datant de 1988, partageait depuis des années le même logement que son ex-mari. Désormais, elle partagera la perte de leurs titres et d ...
Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, ici sur une photo datant de 1988, partageait depuis des années le même logement que son ex-mari. Désormais, elle partagera la perte de leurs titres et de leur maison.Image: ANDREW MURRAY / AFP

Tous deux s'étaient aussi vu confier deux chiens corgis ayant appartenu à la défunte souveraine Elizabeth II, après son décès en septembre 2022.

Si dans son communiqué jeudi, le palais de Buckingham n'a pas mentionné Sarah Ferguson, il a fait savoir que l'ex-duchesse d'York (qui a perdu son titre lorsqu'Andrew y a renoncé le 17 octobre dernier) prendrait ses propres arrangements pour sa future résidence.

Une réputation à jamais ternie

Andrew, lui, sera hébergé aux frais du monarque dans son domaine privé de Sandringham, dans le Norfolk. Elle-même, qui avait jusque là plutôt réussi à se tenir à l'écart du scandale qui a emporté Andrew, a récemment été rattrapée par l'affaire Epstein.

En septembre, la publication dans la presse d'un mail qu'elle avait envoyé au criminel sexuel dans lequel elle le qualifiait d'«ami exceptionnel», avait déjà entamé l'affection que beaucoup de Britanniques lui conservent.

Déchéance d'Andrew: Trump déplore «une situation tragique»

Elle avait écrit ce mail un mois après avoir présenté ses excuses pour avoir accepté 15 000 livres (15 800 euros) du financier et avoir dit dans une interview qu'il s'agissait d'«une énorme erreur de jugement», et qu'elle ne voulait «plus jamais avoir affaire à Jeffrey Epstein».

Une pluie de déboires et de problèmes de santé

Plusieurs organisations caritatives avec lesquelles elle collaborait avaient alors décidé de se passer d'elle, comme Julia's house, une association d'aide aux enfants malades dont elle était la marraine.

Selon la BBC, la publication de son prochain livre pour enfants, prévue pour le 9 octobre dernier, a été reculée.

Ces dernières années, Sarah Ferguson, connue pour son franc-parler et qui n'a jamais caché ses difficultés financières après son divorce, s'était rapprochée des Windsor. En 2023, elle était auprès de la famille royale à Sandringham pour Noël, une première depuis 1992.

Le prince déchu Andrew.
Le prince déchu Andrew.Image: DANIEL LEAL / AFP

Le mois suivant, elle avait annoncé être atteinte d'un cancer de la peau, quelques mois après avoir été opérée d'un cancer du sein.

Alors que les médias s'interrogeaient sur le sort des deux corgis d'Elizabeth II, Muick et Sandy, recueillis par les anciens duc et duchesse d'York, une source proche du palais a confirmé qu'ils resteront avec la famille d'Andrew, sans préciser si c'est l'ex-prince, Sarah ou une de leurs filles, les princesses Béatrice, 37 ans, et Eugénie, 35 ans, qui les recueilleraient.

«Enfin!»: les Britanniques se réjouissent de la déchéance d'Andrew

Ces deux dernières conserveront par ailleurs leur titre de princesses royales. Aucune des deux n'est membre active de la famille royale.

Kate Middleton ultra badass en treillis militaire
1 / 10
Kate Middleton ultra badass en treillis militaire
La princesse de Galles a visité le 1er bataillon de gardes irlandais pour la première fois depuis qu'elle a été nommée colonel, afin de s'informer sur le travail effectué dans la zone d'entraînement de la plaine de Salisbury. (Photo by Steve Reigate - WPA Pool/Getty Images)
source: getty images europe / wpa pool
Donald Trump se répand sur la famille royale
Video: watson
