Sandoz règle un litige aux Etats-Unis et débourse 265 millions

L'émanation de Novartis versera aux plaignants un montant de 265 millions de dollars (233 millions de francs au cours du jour), un montant qui affectera les résultats 2023.

Le producteur de génériques Sandoz, via ses filiales, a conclu un accord aux Etats-Unis pour mettre un terme à un litige sur le droit de la concurrence.

L'accord exclut tout comportement fautif de la part du géant pharmaceutique bâlois et règle toutes les questions de versement de dommages et intérêts relatives à cette affaire, selon un communiqué publié jeudi. Il concerne l'entité américaine Sandoz Inc. ainsi qu'une autre filiale du groupe, Fougera Pharmaceuticals.

Cet accord est l'un des derniers reliquats d'une enquête menée depuis des années par le Département américain de la Justice (DoJ) contre les fabricants de génériques, soupçonnés d'entente illégale sur les prix. En 2020 déjà, un accord avait été conclu avec le DoJ à l'issue duquel Sandoz, qui appartenait alors encore à Novartis, avait versé près de 200 millions de dollars. (sda/awp/ats)