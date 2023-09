Kim Jong Un est bien entré en Russie

Le Kremlin et Pyongyang ont confirmé lundi la tenue du sommet après une semaine de spéculations. Le président Poutine se trouve actuellement à Vladivostok, dans la région du Littoral, pour un forum économique annuel. Mais la rencontre doit avoir lieu dans un autre cadre. (ats/jch)

Le responsable russe a également évoqué de possibles discussions sur «les processus au Conseil de sécurité de l'ONU» , une référence apparente aux sanctions contre Pyongyang adoptées par le passé et votées notamment par la Russie.

«Bien évidemment, étant voisins, nos pays coopèrent aussi dans les domaines sensibles qui ne doivent pas faire l'objet de divulgations publiques et d'annonces. C'est parfaitement normal pour des Etats voisins», a-t-il dit. «En bâtissant nos relations avec nos voisins, y compris la Corée du Nord, l'important pour nous est l'intérêt de nos deux pays, et pas les mises en garde de Washington», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué lui aux médias russes que les deux dirigeants allaient discuter notamment de sujets «sensibles» sans prêter attention «aux mises en gardes» américaines - Washington craint que Moscou ne s'approvisionne en armes pour son assaut en Ukraine auprès de la Corée du Nord, elle-même sous sanctions à cause de ses programmes nucléaire et de missiles.

