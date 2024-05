L'ex-rivale républicaine de Trump va voter pour lui

Nikki Haley aux côtés de Donald Trump, lorsqu'elle était membre de son administration en 2018. Getty Images North America

Qualifiant Joe Biden de «catastrophe», l'ancienne rivale de Donald Trump pour la présidentielle déclare mercredi qu'elle votera pour le candidat républicain.

L'ex-candidate républicaine à la Maison Blanche Nikki Haley, qui a vertement critiqué Donald Trump par le passé, a annoncé mercredi qu'elle voterait pour lui à la présidentielle de novembre.

Le président Joe «Biden est une catastrophe. Je voterai donc pour Trump», a-t-elle dit lors d'une intervention dans un centre de recherche conservateur.

Mais Donald Trump devrait «tendre la main aux millions de personnes qui ont voté pour moi et qui continuent à me soutenir, et ne pas partir du principe qu'elles vont se ranger derrière lui», a-t-elle averti. (ats/afp)