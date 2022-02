«Koh-Lanta»: Un candidat mis en examen pour homicide involontaire

Alors que personne n'a oublié l'affaire de tricherie qui a ébranlé la dernière saison de «Koh-Lanta», la célèbre émission de survie qui revient fin février sur TF1, se retrouve à nouveau au cœur d'une nouvelle polémique.

Le totem maudit, la nouvelle saison de Koh-Lanta porte bien son nom. En effet, selon les informations du média français Le Canard Enchaîné, l'un des candidats de cette édition a été mis en examen pour homicide involontaire. Les faits remonteraient à 2016.

Une nouvelle éclaboussure dont la production de l'émission et particulièrement sa cheffe Alexia Laroche-Joubert se serait bien passée, après l'affaire de tricherie qui avait touché la dernière saison.

Quels sont les faits?

Cet ancien pompier et six de ses collègues sont soupçonnés «d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes» lors d'un incendie qui avait ravagé une forêt de l'Hérault en 2016. Incendie qui avait tué un sapeur-pompier et grièvement blessé trois autres.

Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, le candidat dispose de la «protection fonctionnelle*», et visiblement, rien ne l'empêche de participer à cette nouvelle édition de Koh-Lanta!

Mais qu'est-ce que la protection fonctionnelle? La protection fonctionnelle réunit des mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Comment se défend la production?

La production de l'émission s'est exprimée sur Voici et a déclaré ne pas avoir été informée de l'affaire, avant de poursuivre: «L'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction. Nous avons suivi nos processus de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents». Et de souligner:

«François nous a indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent» La production de Koh-Lanta: le totem maudit voici

La nouvelle saison de Koh-Lanta sera diffusée sur TF1 dès le 22 février. (sia)