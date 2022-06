«Personne d’autre que moi n’est plus légitime à être le représentant du peuple, car moi, j’ai pris 30 ans au nom du peuple. Donc, aujourd’hui, quand on m’incrimine, je m’en fous et en fait, ce casier judiciaire me permet justement d’être libre de dénoncer le système. Si j’arrive à l’Assemblée, je vais montrer ce qu’il se passe vraiment et ça dérange.»

Germain Gaiffe, candidat aux législatives 2022. la provence