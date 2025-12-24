ciel couvert
La Poste française est victime d'une cyberattaque et ça dure

FILE - A general view of France&#039;s national postal service, La Poste, in Paris, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Bertrand Combaldieu, File) France Postal Service Cyberattack
La cyberattaque contre la poste française dure depuis plusieurs jours. Keystone

A la veille de Noël, des hackers prorusses bloquent toujours en partie l'opérateur postal français.
24.12.2025, 16:1424.12.2025, 16:14

La cyberattaque, revendiquée par des hackers prorusses, qui a touché La Poste à quelques jours de Noël, est toujours en cours mercredi midi, sous une forme «fluctuante» et a «perdu en intensité», selon l'opérateur postal.

Le suivi des colis reste «difficile», mais «sans en empêcher la livraison» expose La Poste dans un point de situation publié à 12h00. Les cadeaux devraient donc arriver à temps sous le sapin.

Autre point d'amélioration, «l'activité de banque en ligne a repris normalement» tout comme le bon fonctionnement des centres d'appel.

L'attaque informatique est survenue lundi, au début de la première semaine des fêtes de fin d'année, période la plus dense pour La Poste. Sur les deux derniers mois de l'année, le groupe trie et distribue 180 millions de colis.

La Poste, qui a déposé plainte mardi, avait assuré lundi qu'aucune donnée sensible n'avait été volée, évoquant un incident de type «déni de service».

Ces attaques informatiques consistent à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées de telle sorte qu'ils ne soient plus accessibles.

Le parquet de Paris a confirmé mardi à l'AFP que le groupe de hackers prorusses NoName057(16), responsable de multiples attaques visant principalement l'Ukraine mais aussi ses alliés dont la France, avait revendiqué l'attaque.

Pour Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité, il faut être prudent avec cette revendication «tardive» car il est «habituel de voir des revendications opportunistes» par des groupes cherchant la lumière médiatique. (awp/ats/afp)

