Législatives 2022

La Nupes de Mélenchon devant le camp Macron d'une courte tête

Le premier tour des législatives françaises s'est tenu ce dimanche. C'est un rendez-vous d'importance pour Emmanuel Macron et sa coalition présidentielle Ensemble, Jean-Luc Mélenchon avec l'union de la gauche, la Nupes ou Marine Le Pen et son Rassemblement national. Et Zemmour alors?

Les premières tendances visant les résultats des législatives françaises sont tombées ce dimanche soir à 20h. Voici comment les grands camps politiques se répartissent les voix des électeurs:

A gauche, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon: 25% à 26,2%.

La coalition présidentielle Ensemble, d'Emmanuel Macron: 25% à 25,8%.

Marine Le Pen avec le Rassemblement national ne visait pas une majorité, mais entre 20 et 40 élus et obtient 19,1% , selon BFMTV.

, selon BFMTV. Les Républicains: 11,1% , selon BFMTV.

, selon BFMTV. Autres: 5,9%, selon BFMTV.

C'est donc la Nupes de Mélenchon qui arrivait en (courte) tête lors des estimations à 20h. Mais ces chiffres peuvent encore bouger.

Il faut donc prendre des pincettes avec ces résultats. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce premier tour est déterminant pour chaque camp dans la perspective du second ou Emmanuel Macron, s'il n'a pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale, devra partager le pouvoir avec l'un de ses adversaires politiques.

Que risque Emmanuel Macron et son gouvernement?

Si le camp du président Emmanuel Macron n'obtenait qu'une majorité relative au second tour, il serait contraint de composer avec les autres groupes parlementaires pour faire approuver ses textes de loi.

Si, cas de figure le moins probable, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon remportait la majorité absolue, Emmanuel Macron serait privé de pratiquement tous ses pouvoirs. C'est avec cet objectif en tête que le tribun de gauche n'a cessé de répéter qu'il voulait faire de ces législatives «un troisième tour» qui lui permettrait d'être «élu premier ministre». Emmanuel Macron a choisi, lui, de se poser, comme lors de la présidentielle, en rempart contre «les extrêmes».

Les ministres français font la course (et risquent la porte)

En comptant la première ministre Elisabeth Borne, quinze membres du gouvernement sont en lice aux législatives. Ils devront quitter l'exécutif en cas de défaite, conformément à une règle non écrite, mais déjà appliquée, en 2017, par le président.

Quelle répartition à l'Assemblée nationale? Projection

C'est tout l'enjeu. Le président français Emmanuel Macron devrait conserver une majorité à l'Assemblée, selon l'AFP. L'incertitude demeure, toutefois, sur son ampleur, selon des projections publiées à l'issue du premier tour des législatives.

Les premières projections, à 20h, des 577 sièges donnent le classement suivant:

La majorité sortante réunie sous l'étiquette Ensemble! aurait de 260 à 300 sièges, selon l'institut Harris. La fourchette, par contre, est de 275 à 310, selon Ifop-Fiducial. La gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes 150 à 208 sièges, selon Harris et 190 à 210, pour Ifop-Fiducial.

Que devient Eric Zemmour?

L'ex-candidat d'extrême droite à la présidentielle, Eric Zemmour, nourrissait, lui aussi, dans le Var, l'espoir d'être élu député.

Ce qui n'est pas arrivé. Il a été battu à 800 voix près, selon BFM TV. Le candidat d'extrême droite est troisième derrière Sereine Mauborgne (Ensemble!) et Philippe Lottiaux (Rassemblement national). Alors que son parti, Reconquête, avait fait 7% à la présidentielle, il n'aura fait que 4% lors de ces législatives.

Quelle était la participation?

Sur l'ensemble de la journée, une abstention record, évaluée entre 52 et 53%, est attendue, selon les estimations de plusieurs instituts de sondage. L'alliance de gauche Nupes (La France insoumise, Parti socialiste, Parti communiste et les Verts d'EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble!, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons.

L'abstention touche en premier lieu les jeunes et les catégories populaires. A midi, ce dimanche, la Seine-Saint-Denis est le département ayant le moins voté (9,85%). (jah)