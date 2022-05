Jean-Luc Mélenchon, le pilote de l'alliance à gauche. image: shutterstock, montage: sainath bovay

Législatives 2022

Bouhafs, burkini, Mélenchon: l'alliance à gauche va-t-elle exploser?

Si, à un mois des législatives françaises, les sondages donnent l'avantage en voix à l'alliance à gauche, de gros nuages apparaissent et menacent cette coalition fragile.

Il reste un petit mois jusqu’au premier tour des législatives françaises et l’on se demande si l’alliance à gauche ne va pas exploser d’ici là. La Nupes, pour Nouvelle union populaire écologique et sociale, un jeu de dupes! C’est le jeu de mots du moment. Distillé par des dissidents, qui prient chaque jour que Twitter fait pour que l’accord conclu la lame sous la gorge par les socialistes et les écologistes avec «Don» Mélenchon, le nouveau parrain de la gauche tricolore, finisse dans la sciure tel le sang du poulet.

Le leader de la France insoumise, troisième au premier tour de la présidentielle le 10 avril, qui aimerait tant prendre sa revanche au parlement en juin prochain, ne se laisse pas impressionner par ces mauvais coucheurs soi-disant de gauche. Il en rajoute dans les postures de grand mamamouchi. Que twitte-t-il, ce lundi, à quelques minutes de la nomination par Emmanuel Macron de son nouveau premier ministre (Elisabeth Borne)? «Grande tension avant la nomination de mon prédécesseur.»

Ah, l'animal! Il parle du nouveau chef du gouvernement comme de son «prédécesseur»: c’est qu’il se voit vainqueur aux législatives des 12 et 19 juin, «ce démagogue qui veut être le premier ministre de la France», tacle le magazine allemand Der Spiegel dans son dernier numéro:

La semaine dernière, c’est l’hebdomadaire français libéral Le Point qui décochait un demi-point Godwin contre Mélenchon en le présentant comme «L’autre Le Pen». Lequel répliquait du demi-point Godwin restant: «Mais Le Point est un tract d'extrême droite. Pas un journal». Il reste qu’il y a de quoi s’interroger sur cette figure de la gauche radicale, qui nourrit des sympathies pour des régimes autocratiques, que ce soit la Chine, la Russie ou le Venezuela, et qui promet une pluie de bienfaits pour le peuple sans qu’on sache trop comment il les financera.

On me craint? Tant mieux, se rengorge-t-il. Il a pour l’heure les sondages avec lui, qui placent les candidats Nupes en tête avec 29,8% des intentions de vote, devant Ensemble (la majorité présidentielle qui regroupe trois partis), 25,4%, et le Rassemblement national de Marine Le Pen, 23% – en sièges, Ensemble raflerait la mise, scrutin majoritaire oblige.

Problème: l’«envie de gauche», celle qui se manifeste dans l'immédiat en voix et qui rapportera quoi qu’il en soit des sièges à la Nupes à l’Assemblée nationale, gardera-t-elle sa dynamique? Ou se dispersera-t-elle en plein vol, après bagarre entre membres de l'équipage?

Violences sexuelles vs antiracisme?

Si les aspects sociaux (hausse des salaires les plus bas, retraite à 60 ans, blocage des prix, etc.) semblent emporter l’adhésion de toutes les composantes de la Nupes, des questions sociétales pourraient l’envoyer au sol. A commencer par les suites de l’affaire Taha Bouhafs, du nom de ce journaliste et militant de 25 ans, soutenu par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, contraint de retirer sa candidature aux législatives après avoir été accusé de violences sexuelles dont il se défend.

Une affaire où il apparaît que la France insoumise, qui se veut le fer de lance de la lutte contre les violences faites aux femmes, aurait cherché dans un premier temps à étouffer les accusations visant Taha Bouhafs, pour ne pas porter préjudice à ce jeune homme «racisé», transformé en symbole du combat antiraciste.

Jean-Luc Mélenchon s’en est pris à Fabien Roussel, le dirigeant communiste membre de la Nupes, son adversaire à la présidentiel, lui reprochant sans le nommer de s’être joint à une «campagne raciste» visant son protégé Taha Bouhafs:

Et voilà le burkini!

Une autre aiguille dans le pied de la Nupes, qui prend en France des proportions d’affaire d’Etat, est celle qui devait être tranchée lundi par la Ville de Grenoble. Le burkini, ce vêtement de bain «intégral» que souhaitent pouvoir porter des musulmanes à la piscine, à ce jour interdit dans les bassins municipaux grenoblois, y sera-t-il autorisé?

Le maire, l’écologiste Eric Piolle, invoquant le «féminisme», est favorable à la levée de l’interdiction. Mais une partie de sa majorité – de gauche – est opposée au burkini, voyant dans ce vêtement un objet «sexiste», vecteur de l’«islamisme». Son autorisation mettrait à mal, et pas qu’à Grenoble, l’entente électorale entre insoumis et une partie de ses associés dans la Nupes, notamment socialistes.

Est-ce un signe? A l'inverse, un exemple dénué de toute pertinence? Dimanche, lors d'une élection municipale partielle, à Mantes-La-Jolie, une ville du département de l'Essonne qui avait voté Mélenchon à 54,3% au premier tour de la présidentielle, mais rongée par le clientélisme local, le candidat de la Nupes a fait un piètre score, 10,7%, la victoire revenant dès le premier tour à un candidat de droite.