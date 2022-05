Le parti LREM d'Emmanuel Macron change de nom

Cette décision fait suite à un accord trouvé entre les différentes formations politiques qui gravitent autour d’Emmanuel Macron, à savoir LREM, Horizons et le MoDem. Ses principaux ténors, Richard Ferrand, François Bayrou et Edouard Philippe , se sont félicités d'avoir trouvé d’un accord en vue des législatives.

«Nous initions aujourd’hui un mouvement de refondation de La République En Marche pour pouvoir continuer à élargir ce mouvement politique qu’a créé le président de la République Emmanuel Macron il y a un peu plus de six ans dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance», a fait valoir Stanislas Guerini.

Climat: la France est arrivée à son «Jour du dépassement»

Si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé ce 5 mai toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an, a annoncé jeudi le WWF.

Chaque année, l'ONG américaine Global Footprint Network calcule le «jour du dépassement» pour le monde - 29 juillet en 2021 -, en croisant l'empreinte écologique des activités humaines (surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées et pour absorber les déchets de la population) et la «biocapacité» de la Terre (capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'homme, notamment la séquestration du CO2).