Incendie: plus aucun avion ne décolle dans cet aéroport de Londres

«Quelques minutes plus tard, tout l'étage brûlait avec les alarmes qui se déclenchaient et de fortes explosions venant des voitures en feu.»

Le cerveau derrière le massacre

Mohammed Deif est le commandant de l'aile militaire du Hamas. C'est lui qui, avec l'Iran, a manigancé l'attaque terroriste de samedi sur Israël.

Il a fabriqué des bombes, connu la prison en Israël, pratiqué le terrorisme pendant des décennies et pourtant, il n'existe qu'une seule image de lui: Mohammed Deif est le chef de l'aile militaire du Hamas et, bien qu'il soit désormais en fauteuil roulant et qu'il ait perdu un bras et une jambe, il est toujours aussi dangereux. Jusqu'à présent, il a réussi à échapper à toutes les tentatives des Israéliens pour l'éliminer.