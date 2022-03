Cartier dépose une plainte contre Tiffany pour concurrence déloyale

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la concurrence déloyale

La concurrence déloyale désigne un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport à une autre. En Suisse, on dit de la concurrence déloyale tout acte «déloyal et illicite, tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.»