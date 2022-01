Les Etats-Unis se préparent à une forte tempête hivernale et au chaos

La tempête de neige au nord-est des Etats-Unis devrait gêner les déplacements dans les zones ensevelies, certains endroits recevant de fortes tombées de neige, allant de 2 à 5cm par heure. Image: sda

Aéroports et routes pourraient être touchés. Voici ce qui attend les Américains dans les jours à venir.

Des chutes de neige ont déjà recouvert le Tennessee et la Caroline du Nord. Elles se ruaient ce vendredi matin en direction du nord-est des Etats-Unis, comme le montre ce post Twitter. 👇

Certains endroits vont recevoir beaucoup de flocons, allant de deux à cinq centimètres par heure. La capitale, Washington, devrait, elle, voir tomber jusqu'à dix centimètres de neige, selon Accuweather.

Le site de météo indique, par ailleurs, que les résidents de la ville de New York peuvent s'attendre à des chutes de neige allant de sept à quinze centimètres, d'ici la fin de la journée. Cela pourrait conduire à ce que certaines routes soient couvertes de neige non seulement ce vendredi, mais également après la tempête.

Quelles sont les conséquences immédiates

Les habitants situés sous cette bande de neige intense pourraient vivre des trajets «cauchemardesques», a déclaré Jonathan Porter, météorologue en chef d'AccuWeather. En effet, la tempête devrait gêner les déplacements, dès ce vendredi matin, dans les zones les plus touchées.

«Le chaos autoroutier peut rapidement s'installer avec le risque que les routes soient encombrées par des véhicules bloqués et des accidents» Jonathan Porter, météorologue en chef d'AccuWeather

Une faible visibilité et des conditions de déplacement rendues difficiles seront les deux principaux facteurs à surveiller, car les fortes chutes de neige sur les routes froides pourraient entraîner des conditions dangereuses.

Et ce n'est pas tout, l'expert complète:

«Les opérations aéroportuaires dans ces régions seront également considérablement affectées tout au long de la journée de vendredi et pourraient se prolonger jusqu'à samedi, avec un risque de retards importants et d'annulations. Si vous êtes en mesure d'éviter les déplacements pendant les fortes chutes de neige, cela serait fortement conseillé dans ces régions»

Ce n'est que le début, voici ce qui attend les Américains

La situation est loin de s'améliorer. Les météorologues attirent déjà l'attention sur la prochaine vague hivernale qui se dirige vers le nord-est ce week-end. La principale menace n'est pas la neige, mais le verglas généralisé.

«Le plus grand risque de verglas pendant plusieurs heures se situera dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre des Appalaches et tôt dimanche dans l'intérieur de la Nouvelle-Angleterre», a déclaré Brett Anderson, météorologue d'AccuWeather.

C'est le monde à l'envers 👇 Il neige actuellement... en Californie

Le verglas pourrait perturber considérablement les déplacements des personnes dans certaines parties de la Pennsylvanie, de l'Etat de New York et de l'intérieur de la Nouvelle-Angleterre. La tempête du week-end sera suivie d'un souffle d'air arctique qui gèlera le Midwest et le nord-est.

Au début de la semaine prochaine, les températures devraient rester sous le point de congélation pendant la journée et la nuit, ce qui maintiendra la neige au sol. Si vous êtes sur place, soyez prudents! (chl)