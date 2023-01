McDo passe à la vaisselle réutilisable en France: et en Suisse?

Recevoir ses frites dans un bol en plastique lavable est devenu une réalité dans les McDo français. En Suisse, croquera-t-on bientôt notre double cheese au-dessus d'une assiette, une vraie?

Les jours de la mythique barquette en carton rouge sont comptés. De l'autre côté de la frontière, n'espérez plus picorer vos nuggets dans un emballage à usage unique depuis le 1er janvier 2023. En prenant place dans l'un des 1500 McDonald's que compte l'Hexagone, vous devriez recevoir votre menu dans de la vaisselle... en plastique lavable.

Voici un aperçu. image: twitter

Une révolution de présentation que l'on doit à l'entrée en vigueur cette année d'une nouvelle réglementation, issue de la «loi antigaspillage» votée début 2020.

Nouveau look pour une nouvelle vie

Exit donc les boîtes de burgers ou les gobelets en carton, place à de tout nouveaux contenants en plastique recyclé rouges, à des gobelets en tritan (une marque de polyester) ou en polypropylène, réputés «incassables» et «hygiéniques».

Outre les emballages, voici 6 mets qui disparaîtront en 2023... Ces six aliments décadents ont disparu de la surface de la Terre en 2022

Des «matériaux non durables» a déploré pour sa part l'association Zero Waste France, qui regrette que les géants de la restauration rapide aient opté pour du plastique plutôt que pour un matériau renouvelable.

La durée de vie de ces contenants dits réutilisables n’excède en effet pas un an, soit 500 cycles d’utilisation avant d’être envoyés au recyclage.

Sitôt son Big Mac englouti, les couverts doivent être rapportés par les clients pour être nettoyés directement par un service de plonge. Un autre défi logistique de taille pour les établissements, contraints de restructurer totalement les locaux pour accueillir une machine à laver et à sécher, ainsi qu'un lieu où entreposer la vaisselle.

Révolution douce

Entrée officiellement en vigueur ce week-end, l'obligation de vaisselle réutilisable laisse toutefois de (grosses) exceptions: elle concerne les restaurants de plus de vingt places assises, et les repas pris sur place.

Autre exception? L'emballage autour des burgers et sandwich, pour éviter qu'ils ne se délitent disgracieusement. Image: KEYSTONE

Pour la vente à emporter, qui peut constituer jusqu’à 70% du chiffre d’affaires de certains établissements selon Le Monde, la révolution des déchets va devoir attendre. La date de la prochaine étape d’interdiction, qui devrait également concerner la vente à emporter, n’a pas encore été fixée.

En attendant, des quantités importantes d’emballages à usage unique vont continuer de finir leur (courte) vie à la poubelle. En 2018, la restauration rapide a généré plus de 220 000 tonnes de déchets par an.

Une vaisselle réutilisable bientôt adoptée en Suisse?

A quand pareil changement du look de nos menus en Suisse?Contacté par watson, McDonald's Suisse nous prévient d'emblée: législations et modèles différents obligent, ce n'est pas pour tout de suite.

Côté suisse, la marque aux deux arches s'est donné un autre objectif: éradiquer totalement le plastique. Actuellement, 95% des emballages alimentaires sont en papier ou en carton, issus de matériaux recyclés ou certifiés. McDonald's Suisse s'est donné l'année 2025 pour atteindre un taux de 100%.

Et vous, pour ou contre la fin de la vaisselle jetable au McDo? Pour! Tout ce carton jeté à la poubelle, ça me coupe l'appétit. Contre. Remplacer la vaisselle en carton par du plastique, c'est une abhération. Pourquoi pas, à condition que l'hygiène soit irréprochable. Aucune idée, je vais jamais au McDo de toute façon.

En attendant, depuis 2022, les salades sont désormais servies dans des boîtes en carton avec des couverts en bois, les pailles et les couvercles des boissons prises à l'intérieur ont fait leurs adieux aux dernières traces de plastique, et les boissons chaudes peuvent être servies dans des gobelets réutilisables. Plus de 200 tonnes auraient été ainsi économisées, indique McDonald's. (mbr)