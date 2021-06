Meghan Markle se défend des accusations de harcèlement à son encontre

Le shaker

Feu le prince Philip, une garde à vue et un gros lézard

Vous avez passé la journée dans un caisson de basse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un saltimbanque à l'apéro.

C'était un vendredi ordinaire, jusqu'à l'annonce de Buckingham Palace: à 99 ans, le Prince Philip n'est plus. Branle-bas de combat dans les rédactions pour sortir la nécro du mari de la Reine. Pour annoncer la funeste nouvelle, et afin de préserver la sensibilité des plus jeunes ou des gens qui allaient passer à table (la news est sortie à midi heure de Londres), c'est une photo du prince, prise en 1787, qui a été choisie par la famille royale sur Twitter. 👇

On retiendra que Philip aurait eu 100 …