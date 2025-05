Israël Katz met en garde Téhéran Image: Keystone/Imago

Israël menace de faire à l'Iran ce qu'il a «fait au Hamas à Gaza»

Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a mis en garde les dirigeants de Téhéran suite aux tirs de leurs alliés Houthis sur l'aéroport de Tel-Aviv.

Israël fera subir aux dirigeants à Téhéran ce qu'il a «fait au Hamas à Gaza», a menacé jeudi le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. Il a fait cette déclaration quatre jours après un tir des rebelles yéménites Houthis, alliés de la République islamique, sur l'aéroport de Tel-Aviv.

«J'avertis (...) les dirigeants iraniens qui financent, arment et exploitent l'organisation terroriste des Houthis: le système de (vos) mandataires est terminé et l'axe du mal s'est effondré», déclare Katz dans un communiqué.

«Vous êtes directement responsables. Ce que nous avons fait au (mouvement islamiste libanais) Hezbollah à Beyrouth, au (mouvement islamiste palestinien) Hamas à Gaza, (au dirigeant syrien Bachar al-)Assad à Damas, nous vous le ferons aussi à Téhéran», a-t-il ajouté.

En riposte à un tir de missile des Houthis dimanche sur le principal aéroport international d'Israël, l'armée israélienne a mené des frappes cette semaine contre l'aéroport de Sanaa – la capitale du Yémen -, des stations électriques de la région et des cimenteries.

Des dizaines d'attaques de missiles et de drones

Soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël, les Houthis font partie, avec le Hamas et le Hezbollah notamment, de ce que Téhéran présente comme «l'axe de la résistance» face à Israël. L'Iran dément néanmoins leur fournir une aide militaire.

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, ils ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. S'ils ont conclu un accord de cessez-le-feu avec les Etats-Unis, les Houthis ont affirmé qu'ils continueraient à s'en prendre à Israël et disent avoir lancé trois drones contre le territoire israélien mercredi.

Parallèlement, Israël poursuit son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza en riposte à l'attaque sans précédent perpétrée sur son sol par des commandos du mouvement palestinien le 7 octobre 2023. (jzs/ats)