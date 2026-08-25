Superman lutte contre les feux de forêt à Bornéo

Vidéo: watson

Superman lutte contre les feux de forêt

Un jeune homme de 17 ans s'est donné pour mission d'éteindre les incendies qui ravagent les forêts de cette île d'Asie du Sud-est. Son combat est devenu viral sur la Toile.

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De la fumée, des flammes, une chaleur étouffante... et soudain, Superman qui débarque au milieu de l'incendie! Alors que l'île de Bornéo traverse l'une des saisons d'incendies de forêt les plus graves de ces dernières années, un assistant inhabituel est devenu une star d'Internet: Rudiyansah, 17 ans. Vêtu d'un costume de superhéros, il s'est donné pour mission de lutter contre les flammes après l'école avec l'aide de son père.

Des images et des vidéos du jeune homme lors de ses interventions à Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo, sont devenues virales sur la Toile. Rudiyansah ne prête cependant pas main-forte en tant que pompier professionnel, mais en tant que bénévole dans le groupe de son père. Il est désormais l'une des figures de la lutte contre les flammes en Indonésie.

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Devant un paysage carbonisé et d'épais nuages de fumée, son costume éclatant, sa cape flottante et l'emblématique «S» de Superman sur la poitrine détonnent. Le ministre indonésien en charge des forêts, Raja Juli Antoni, a déjà déclaré que le adolescent n'était pas seulement un superhéros, mais aussi un «héros de la forêt».

Eteindre le feu plutôt qu'être sur son téléphone

Le costume aurait toutefois été choisi au hasard, raconte Rudiyansah dans une vidéo publiée sur le compte Instagram des pompiers locaux. Il l'aurait, en réalité, trouvé dans une armoire et l'aurait simplement enfilé. Et de déclarer:

«Au lieu de rester assis à la maison à jouer sur mon portable, il vaut mieux aider à éteindre le feu»

Lorsqu'il s'est rendu pour la première fois dans une zone d'incendie en 2023, il avait peur. Il s'est depuis habitué et ne craint plus rien, explique-t-il.

Les images du jeune Superman avec un tuyau d'arrosage à la main se sont répandues bien au-delà de Kalimantan. Même James Gunn, réalisateur du récent film Superman de 2025 et co-patron du géant américain du divertissement DC Studios, a réagi à une publication de Rudiyansah avec un emoji cœur rouge.

Un véritable problème

Le ministre en charge des forêts, Raja Juli Antoni, ne tarit pas d'éloges lui non plus et a rencontré Rudiyansah lors d'une visite dans la capitale Palangkaraya. Le jeune homme a même reçu les salutations du président de la République, Prabowo Subianto. L'adolescent souhaite d'ailleurs devenir forestier-bûcheron à l'avenir.

Derrière ces images virales se cache toutefois un véritable problème. Pendant la saison sèche, de violents feux de forêt font régulièrement rage en Indonésie, en particulier sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Souvent, les incendies se propagent sous terre sur des surfaces asséchées et produisent une épaisse fumée pendant des jours ou des semaines. Mais la fumée ne s'arrête pas aux frontières nationales: elle atteint également des zones de la Malaisie, de Singapour et de Brunei et pollue l'air.

La saison des incendies de 2015 a été particulièrement dévastatrice, lorsque d'immenses surfaces ont brûlé sur les deux îles et que la fumée a affecté la vie quotidienne dans de grandes parties de l'Asie du Sud-Est. Rudiyansah n'était encore qu'un jeune enfant à l'époque, mais il se souvient des conséquences et affirme vouloir absolument empêcher que ce scénario ne se répète. (dab/sda)