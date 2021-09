Un compte Insta s'improvise justicier de la mode

Un mémeur lève 4 millions de dollars pour les Afghans

Une star du mème a mis à profit sa notoriété pour venir en aide à la population afghane. En seulement quelques heures, il a collecté plus de 4 millions de dollars.

L'histoire parait incroyable. Grâce à une campagne de financement participatif et à sa communauté, un mémeur américain a réussi à lever plus de 4 millions de dollars (3,6 millions de francs) pour aider l'Afghanistan. Tout cela, en moins de 24 heures.

La somme récoltée sera utilisée pour effectuer plusieurs sauvetages aériens d'urgence. Et permettra ainsi de sauver plus des centaines d'âmes afghanes. «Chaque 1500 $ récolté représente un siège dans l'un des avions et une vie sauvée», …